Libertas incontenibile: Rimini travolta al PalaFlaminio per 77 a 109: amaranto show!

Una Libertas Livorno semplicemente straripante espugna il PalaFlaminio e manda un messaggio fortissimo al campionato. Finisce 77-109 per gli amaranto, protagonisti di una prestazione clamorosa contro Rimini, annientata dopo un primo quarto sostanzialmente in equilibrio. Dal secondo periodo in poi è un monologo assoluto della squadra di Andrea Diana, che gioca una delle migliori partite stagionali per qualità, intensità e continuità.

L’avvio è prudente, con qualche errore da entrambe le parti e un primo quarto spezzettato, chiuso comunque avanti dalla Libertas sul 18-19. Rimini prova a restare agganciata affidandosi a Marini e Camara, ma il cambio di passo arriva nel secondo parziale: Tiby firma il primo allungo (27-38) e Valentini si accende improvvisamente, infilando otto punti in fila che scavano il solco. Il parziale di 33-16 manda Livorno all’intervallo lungo sul 32-52, già con la sensazione di una gara indirizzata.

Al rientro in campo arriva però la definitiva spallata. Woodson, fino a quel momento silenzioso a referto, si presenta con un devastante 4/4 da tre in meno di tre minuti che fa schizzare il punteggio sul 39-68 e spegne ogni velleità biancorossa. Da lì in avanti è pura accademia amaranto, con Rimini – priva di Tomassini e Ogden – incapace di reagire contro una Libertas che non concede nulla.

Le cifre raccontano meglio di qualsiasi parola la serata perfetta di Penna e compagni: 18/33 da tre (54%), 22/35 da due (63%), 29 assist e una difesa asfissiante per tutti i 40 minuti. Tiby chiude da leader con 26 punti, Woodson ne mette 19 con sei triple, Valentini aggiunge 18 punti e una regia brillante, in una prova corale che vede dieci uomini a referto.

Il +32 finale è la fotografia di una Libertas dominante, solida, spettacolare. Quinta vittoria consecutiva e classifica che continua a sorridere: gli amaranto sono in piena corsa ai piani altissimi e, con questo livello di gioco, fanno davvero paura a tutti.