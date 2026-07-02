Libertas Livorno e Acerbis annunciano il prolungamento della sponsorizzazione tecnica

L’intesa testimonia la volontà condivisa di dare continuità a un percorso fondato su valori comuni, attenzione all’identità sportiva e ambizione di crescita dentro e fuori dal campo

Il rapporto che si è creato e consolidato a partire dal 2024, si fonda su una visione comune dello sport e dei valori che alimentano la vita. Proprio questo approccio comune ha contribuito all’avvio della collaborazione fin dai suoi esordi. L’intesa testimonia la volontà condivisa di dare continuità a un percorso fondato su valori comuni, attenzione all’identità sportiva e ambizione di crescita dentro e fuori dal campo.

Nel corso delle stagioni, la partnership ha accompagnato la Libertas Livorno in un’importante fase del proprio sviluppo, caratterizzata da risultati positivi e da un percorso competitivo in costante evoluzione, contribuendo a rafforzarne l’immagine attraverso soluzioni tecniche e stilistiche capaci di coniugare tradizione e innovazione. Allo stesso tempo, Acerbis ha trovato nel club un contesto dinamico e fortemente radicato nel territorio, ideale per valorizzare la propria visione nel mondo dello sport.

Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Libertas Livorno 1947, ha dichiarato: “’L’abbinamento a lungo termine con Acerbis dimostra ancora una volta la volontà del Club di programmare e di avere una visione importante. Voglio ringraziare Franco Acerbis per l’ospitalità dimostrata nel corso dell’ultima visita presso lo stabilimento di Albino. Un grazie particolare anche a Vitaliano Beretta per la fattiva collaborazione sia nella passata stagione che in quelle che verranno”.

ACERBIS è orgogliosa di questa partnership, consapevole che solo attraverso un forte spirito di squadra si possono ottenere grandi risultati.

Franco Acerbis, Presidente di ACERBIS ITALIA SPA, ha aggiunto: “La collaborazione con Libertas Livorno si è sviluppata in modo naturale grazie a una sintonia immediata su valori e obiettivi. Il prolungamento dell’accordo ci permette di guardare avanti con continuità, lavorando a nuove progettualità. Il rinnovo anticipato rappresenta un segnale di fiducia reciproca e di visione condivisa. Siamo felici di proseguire un percorso che ha già dato risultati significativi e che vogliamo consolidare ulteriormente nei prossimi anni.”

Con questo accordo pluriennale, Libertas Livorno 1947 e Acerbis confermano la volontà di proseguire insieme un percorso di crescita, consolidando una collaborazione che guarda al futuro con ambizione e coerenza.

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