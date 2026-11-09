Libertas, mercoledì l’esame Brindisi: Diana prepara la sfida d’alta quota

Mercoledì 11 novembre alle 20.45, gli amaranto ospitano al Modigliani Forum una delle formazioni più attrezzate del campionato. Il coach Andrea Diana: “Servirà una prestazione di altissimo livello, sotto il profilo della concentrazione e dell'applicazione tecnico-tattica. Mi aspetto grande calore dai nostri tifosi”

Una di quelle partite che non hanno bisogno di presentazioni. Perché dall’altra parte c’è una squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista, con talento, esperienza internazionale e un roster profondo. La Libertas Livorno si prepara ad affrontare Brindisi, mercoledì 11 novembre alle 20.45, al Modigliani Forum. Una sfida di cartello, un banco di prova importante per gli amaranto, chiamati a misurarsi con una delle principali candidate ai vertici del campionato.

La classifica della Valtur Brindisi non deve trarre in ingannno. La ciurma di coach Brienza naviga nelle (quasi) anonime acque del centro classifica, ma è un’autentica corazzata pronta a sfoderare tutto il suo potenziale. La scorsa estate, infatti i pugliesi non hanno badato a spese pur di costruire una squadra in grado di dominare la serie A2. In questo inizio di stagione, però, i Biancoblù sono scivolati tre volte. Due in modo inopinato (in casa con Torino e a Mestre), mentre una sconfitta – sul campo di Rieti – può capitare a chiunque, data la forza dei Sabini.

Il roster della Valtur è di altissimo livello. Gli Americani sono Jacorey Williams (15 punti e 7.5 rimbalzi di media) e Kendrick Ray (14.3), rispettivamente centro e play: sono la spina dorsale della squadra. Il pacchetto italiano è da leccarsi i baffi: nello spot di play è stato confermato Cinciarini che trova nel cecinese Caroti (reduce dalle promozioni dirette con Udine e Scafati) un ottimo alter ego. Mastellari, Miani, Bolpin conferiscono ulteriore sostanza (anche difensiva) a questo gruppo fantastico. Impossibiole non menzionare Ethan Esposito che (13,7 punti e 6.7 rimbalzi) che però è infortunato. Il Club, però, è corso subito ai ripari mettendo sotto contratto l’ex Roseto Danilo Petrovic.

Brindisi non ha solo talento, ma ha pure fisicità e non solo nel pitturato. Anche gli esterni sono alti (Cinciarini è 1.93) e questo può essere un fattore.

A presentare la partita sui canali social della Libertas Livorno è Andrea Diana, che non nasconde il valore dell’avversario e individua con precisione le caratteristiche che renderanno particolarmente impegnativo il confronto.

“Arriva un big competitor di questo campionato, una squadra che ha un roster di enorme qualità, a partire dal gruppo italiano e dai due americani Williams e Ray, abituati a essere protagonisti in EuroCup. Parliamo di un livello incredibile, anche nuovo per la Lega Due”.

Brindisi è una formazione che ama controllare il ritmo della partita, affidandosi a un gioco ragionato e a esecuzioni efficaci nella metà campo offensiva. “Non a caso, occupa il quarto posto nella classifica degli assist, con una media di 11,9 a incontro – spiega il coach amaranto – È una squadra che tende a voler rallentare un po’ il gioco e a eseguire a metà campo, ma con grande efficacia. Ha qualità e può contare su due playmaker come Cinciarini e Caroti”.

Un ruolo centrale nella costruzione del gioco lo ricopre Williams, punto di riferimento offensivo capace di coinvolgere i compagni e creare situazioni favorevoli per tutta la squadra. “Brindisi trova ritmo ed equilibrio soprattutto quando riesce a toccare l’area con Williams, attraverso il post-up e il pick and roll. Lui riesce poi a innescare tutti i compagni”.

Per la Libertas sarà quindi fondamentale partire dalla difesa, senza però rinunciare alla propria identità offensiva. La fisicità degli avversari rappresenterà uno degli ostacoli principali, soprattutto per quanto riguarda la continuità delle esecuzioni.

“A livello difensivo sarà necessaria una prestazione importante e aggressiva. Dovremo poi essere bravi a cercare di imporre il nostro gioco in attacco contro la loro fisicità. Hanno esterni con grandi corpi e tendono a interrompere le esecuzioni. Dobbiamo cercare di non perdere il flusso del nostro gioco, continuando a giocare anche attraverso i contatti”.

Il tecnico amaranto sa che servirà una prova praticamente completa, senza cali di attenzione e con la capacità di leggere ogni situazione della partita. Ma sfide di questo genere sono anche quelle che danno un sapore particolare al campionato, soprattutto quando si giocano davanti al proprio pubblico.

“Il valore dell’avversario impone da parte nostra un livello di prestazione altissimo, di concentrazione, di applicazione tecnico-tattica, di esecuzione e di attenzione ai dettagli. Sono quelle partite belle da giocare in casa e mi aspetto anche grande calore dai nostri tifosi”.

Il recupero e le condizioni della squadra – Un aspetto positivo nella preparazione della gara è rappresentato dai giorni aggiuntivi a disposizione per recuperare le energie dopo il doppio impegno ravvicinato della settimana precedente. La Libertas ha potuto lavorare con maggiore continuità, cercando di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni.

“A questo livello il recupero conta tanto. Abbiamo cercato di smaltire le fatiche del doppio turno, perché abbiamo giocato domenica e poi mercoledì. Abbiamo avuto a disposizione una settimana quasi normale di allenamenti per prepararci nel miglior modo possibile a questa sfida”.

Buone notizie anche sul fronte dell’infermeria. Al momento, infatti, il gruppo è al completo. “Fino a questo momento abbiamo tutti i ragazzi disponibili. Siamo concentrati e proiettati su questa partita”.

Adesso toccherà al campo raccontare il resto. La Libertas cerca una serata da protagonista contro una delle avversarie più competitive del torneo. Per riuscirci serviranno personalità, intensità e precisione. E magari anche quel Modigliani Forum capace di trasformarsi in un fattore quando la posta in palio si alza.

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