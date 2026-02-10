Libertas mercoledì sera arriva Torino

Le quattro sconfitte consecutive da cui provengono i gialloblù non devono trarre in inganno. Basket Torino ha un roster pensato bene e costruito meglio. In casa LL in dubbio Piccoli uscito per infortunio domenica alla mano. Le sue condizioni sono monitorate di ora in ora

Il calendario impone il suo ritmo forsennato. La vittoria ottenuta domenica contro Ruvo di Puglia è cronaca non ancora cristallizzata in storia, che la Bi.Emme Service Libertas Livorno, scende di nuovo in campo. Al Modigliani Forum (orario 20,45, arbitri Radaelli, Ferretti e Yang Yao), arriva la temibile Reale Mutua Torino di Coach Paolo Moretti.

Le quattro sconfitte consecutive da cui provengono i gialloblù non devono trarre in inganno. Basket Torino ha un roster pensato bene e costruito meglio. Le stelle sono i due americani Macio Teague (guardia) e Robert Allen (centro) che insieme fatturano 36 punti di media a partita. Torino, però, non è solo la coppia a stelle e strisce. Gli italiani, infatti, sono vecchi bucanieri di questo campionato. Matteo Schina è la bandiera oltre che un playmaker saggio capace di leggere alla perfezione i momenti della partita. Massone è un tiratore che sembra avere un conto aperto con la Libertas, visto che sia l’anno scorso in maglia Juvi Cremona che nella partita di andata, ha crivellato il canestro amaranto con alte percentuali nel tiro da tre punti. Il mix è completato dall’esperienza di Severini, Bruttini e Cusin i quali garantiscono minuti di intensità e di garra.

La Libertas per portare a casa la vittoria dovrà difendere con la massima attenzione. Torino, infatti, è abile ad aprire il campo, a liberare al tiro gli esterni e a fare incetta di rimbalzi offensivi con Allen e compagni molto abili in questa specialità. In dubbio Piccoli uscito per infortunio domenica alla mano. Le sue condizioni sono monitorate di ora in ora.

Proprio Allen è il miglior rimbalzista del campionato. Curiosità il giocatore di Torino fino ad ora ha messo insieme cifre molto simili a quello di Matt Tiby: 18.7 punti + 10.2 rimbalzi per il Gialloblù, 18.3 + 8.7 per l’Amaranto.

Andrea Diana (allenatore): “Siamo molto contenti della prestazione offerta contro Ruvo e che dobbiamo sicuramente replicare mercoledì sera contro Torino, che è una squadra bella solida. La Reale Mutua è una squadra fisica che ci ha messo in grandi difficoltà all’andata. Ha un ottimo sistema difensivo, che mette il corpo addosso, ha tanti specialisti della difesa, soprattutto Schina, Massone, Severini, Bruttini. Sono giocatori esperti della categoria e solidi. Dovremo avere avere grande fluidità offensiva. Domenica sera ho apprezzato la capacità di muovere la palla e i corpi con rapidità e questo sicuramente è un dettaglio su cui continuare a porre attenzione. La partita dell’andata con Torino ci insegna che bastano 3-4 minuti di blackout e Reale Mutua crea un gap. Inoltre, Venerdì contro Bologna ha recuperato molti punti in pochi minuti. La squadra di Moretti ha tanti giocatori che vanno a rimbalzo d’attacco e questa sarà l’altra chiave della partita. Non dovremo dare seconde o terze opportunità, dovremo aiutarci. Questo è un momento importante del campionato nel quale ogni singola gara è importantissima. Per questo colgo l’occasione per invitare ancora i nostri tifosi a venire mercoledì sera al Palazzetto a dare tanto sostegno come ci hanno sempre dato alla squadra che ora ci giochiamo tutto e quindi ogni partita è veramente importante e va affrontata al 100%£.

Avery Woodson (giocatore): “Penso che abbiamo reagito bene dopo la partita contro Cremona. Abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamenti in vista della gara contro Ruvo e il lavoro ha dato i suoi frutti. Ora arriva a Livorno una squadra forte come Torino e dovremo restare concentrati se vogliamo portare a casa la vittoria”.

