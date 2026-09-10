Libertas, niente PalaDozza per i tifosi amaranto. E Tiby prosegue le cure

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Livorno per la sfida del 12 settembre al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Prosegue intanto il recupero di Matt Tiby, ancora monitorato dallo staff medico dopo l’infortunio al Trofeo Lovari

La Libertas Livorno 1947 informa che, in vista dell’incontro di pallacanestro Fortitudo Bologna-Libertas Livorno 1947, in programma al PalaDozza di Bologna il 12 settembre 2026 alle ore 16, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno.

La società comunica inoltre che le condizioni fisiche di Matt Tiby, infortunatosi lo scorso 5 settembre durante la semifinale del Trofeo Lovari di Lucca, sono costantemente monitorate dallo staff medico.

Il giocatore sta proseguendo il percorso di recupero ed è attualmente sottoposto a terapia e cure. La Libertas Livorno 1947 si riserva di diramare un nuovo comunicato sulle condizioni di Tiby prima dell’inizio del campionato.

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