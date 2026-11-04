Libertas, otto colpi da capolista: Cento si arrende al Modigliani (76-63)

Foto NOVI per QuiLivorno.it

Gli uomini di Diana superano la Sella 76-63 e allungano la striscia vincente: otto partite, otto successi e nessuna sconfitta. Livorno continua a dettare legge in Serie A2. Da segnalare anche il grande spavento per Valentini, uscito in barella dopo uno scontro di gioco, accompagnato dagli applausi e dall'incoraggiamento di tutto il Modigliani Forum

C’è un momento in cui una stagione smette di essere una semplice successione di partite e comincia ad assumere i contorni di una vera e propria cavalcata. Per la Libertas Livorno quel momento è arrivato al Modigliani Forum, dove anche la Sella Cento ha dovuto inchinarsi alla legge degli amaranto (clicca qui per il tabellino finale).

Otto partite, otto vittorie, zero sconfitte. Non è più soltanto un avvio da applausi: è una dichiarazione di forza al campionato. La squadra di coach Diana continua a guardare tutti dall’alto, con il vento in poppa e una fame che non conosce sazietà. Il 76-63 finale racconta l’ennesimo capitolo di una storia che, settimana dopo settimana, si fa sempre più bella.

Eppure, contro Cento, non è stata una passeggiata sul lungomare. La Libertas ha dovuto costruire il successo con pazienza, intensità e qualche accelerazione da squadra che sa perfettamente dove vuole arrivare. L’avvio è tutto amaranto: Possamai apre le danze nel pitturato, Penna trova la penetrazione vincente e Tiby comincia a scaldare la mano. Il capitano colpisce anche dall’arco, Piccoli lo imita con una tripla e il tabellone prende rapidamente la direzione desiderata. A metà primo quarto è già 12-5, con Cento costretta a chiamare timeout. La Libertas difende, corre, recupera palloni e trova anche la schiacciata di Tiby. Alla prima sirena il vantaggio è di dodici lunghezze: 23-11.

Nel secondo periodo gli ospiti provano a cambiare spartito. Aradori si mette in proprio e comincia a bombardare dall’arco, Tanfoglio lo segue e la Sella torna pericolosamente a contatto. Dal +15 amaranto si arriva fino al -4, con il Modigliani che capisce di dover spingere ancora più forte. Ma questa Libertas ha carattere, oltre che talento. Valentini trova un canestro prezioso, Filoni dà energia e Tiby sale in cattedra: altra tripla, timeout Cento e inerzia nuovamente nelle mani amaranto. Penna disegna una penetrazione d’autore, Possamai trova la schiacciata a due mani e ancora Tiby aggiunge un gioco da tre punti. Si va all’intervallo sul 46-32. Quattordici punti di vantaggio e la sensazione che Livorno abbia ancora parecchie cartucce da sparare.

La ripresa è un’altra dimostrazione di solidità. La Libertas riparte dalla difesa, concede poco e quando può colpisce. Tiby inaugura il terzo quarto con un’altra bomba, Penna sfrutta una palla recuperata e Vildera appoggia al tabellone in contropiede. Il vantaggio tocca quota 21 punti sul 53-32. Cento tenta di rientrare con Aradori e Piccirilli, ma gli amaranto non perdono la bussola. Cournooh è preciso dalla lunetta, Graves comincia a iscriversi alla partita e Livorno conserva il controllo. Alla terza sirena il tabellone dice 61-46.

L’ultimo quarto, però, regala anche attimi di grande paura. Al 32′, dopo uno scontro di gioco con Filoni, Valentini resta a terra e il Modigliani piomba nel gelo. Interviene immediatamente il personale medico, il play amaranto viene accompagnato fuori in barella tra gli applausi e l’incoraggiamento di tutto il palazzetto. Una scena che mette per qualche minuto il basket in secondo piano. Quando il gioco riprende, la Libertas ritrova concentrazione e determinazione.

Vildera colpisce nel pitturato, Tozzi corregge in tap-in il proprio errore e poi arriva il momento del capitano. Una tripla di Tozzi, mani in faccia, che vale il 73-57 e ha il sapore di una sentenza. Il Modigliani esplode, Cento prova ancora a resistere con Munari, ma il cronometro è ormai alleato degli amaranto. Vildera trova un altro canestro prezioso, Penna fa 1/2 dalla lunetta e la partita scivola verso il suo epilogo.

La sirena finale certifica il 76-63. È festa Libertas, è festa amaranto, è un’altra notte da incorniciare.

Otto vittorie consecutive. Imbattibilità conservata. Primo posto in classifica. In attesa che domenica si completi il turno, la Libertas si gode il panorama dalla vetta. E se qualcuno pensava che fosse soltanto un fuoco di paglia, dovrà cominciare a fare i conti con una squadra che non ha alcuna intenzione di spegnersi.

Il campionato è avvisato: gli amaranto ci sono. E hanno ancora fame.

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