Libertas, parte la campagna abbonamenti “Amaranto c’è un mondo intorno”

di Giacomo Niccolini

Si intitola “Amaranto, c’è tutto un mondo intorno” la nuova campagna abbonamenti della Libertas per la stagione 2025/26 che si svolgerà sul parquet del Modigliani Forum (clicca qui e rivedi la diretta Facebook della conferenza stampa).

Il periodo per le conferme degli abbonamenti della stagione passata sarà da venerdì 25 Luglio fino venerdì 22 Agosto. Da Lunedì 25 Agosto partirà invece la vendita libera. I nuclei familiari con più di tre persone potranno usufruire dei pacchetti Family sommando poi una normale tariffa per gli eventuali elementi in più della famiglia. I pacchetti Family saranno validi esclusivamente per i settori Tribuna. Per usufruire dei pacchetti Family sarà necessario che al momento dell’acquisto dei vari abbonamenti sia già chiaro il tipo di offerta o di proposta del quale vorremmo usufruire, senza così in un secondo tempo dover variare soluzioni, prezzi, tariffe e tessere.

Il concetto con il quale è stato assegnato lo stesso identico valore a tutto il settore Tribuna, sia primo che secondo anello (senza distinzione tra tribuna centrale, laterale o curva) è quello per il quale ognuno possa trovare il miglior posto o la migliore soluzione alle proprie esigenze.

Indicazioni e consigli da parte della Lega renderanno per questa stagione utile al momento dell’acquisto presentarsi con un documento di identità del potenziale acquirente per poter fornire i dati necessari.

A margine della conferenza stampa è stato anche ufficialmente annunciato, come anticipato da QuiLivorno.it, l’arrivo del “4” Matthew Tiby.

Prezzi biglietti e abbonamenti

BIGLIETTI

TRIBUNA (1° e 2° anello) – € 15

POLTRONA (Parterre) – € 30

UNDER (nati dal 2013) – € 5

TEEN (nati dal 2005 al 2012) – € 10

ABBONAMENTO (PER N. 19 PARTITE)

TRIBUNA (1° e 2° anello) – € 230

TRIBUNA UNDER (nati dal 2013) – € 80

TRIBUNA ACADEMY (tutto il ns settore giovanile) – € 0

TRIBUNA TEEN (nati dal 2005 al 2012) – € 100

POLTRONA (Parterre) – € 450

* POLTRONA TEEN (nati dal 2005) – € 380

** POLTRONA TOP – € 700

*** POLTRONA PREMIUM – € 1000

# FAMILY UNDER – € 490

## FAMILY TEEN – € 510

### FAMILY ACADEMY – € 410 * POLTRONA TEEN – Unica eccezione per la quale un abbonamento con banda gialla (under) possa scendere in “POLTRONA”. ** POLTRONA TOP – Parcheggio esterno garantito, ingresso zona hospitality (max 50). *** POLTRONA PREMIUM – Posto nelle prime 3 file, parcheggio interno garantito, ingresso zona hospitality (max 20). # FAMILY UNDER – (genitore 1, genitore 2, figlio nato dal 2013). ## FAMILY TEEN – (genitore 1, genitore 2, figlio nato dal 2005 al 2012). ### FAMILY ACADEMY – (genitore 1, genitore 2, figlio tesserato Academy, Don Bosco, Jolly).

