Libertas, per gli Usa spunta il nome di Jayvon Graves

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Giuseppe "Pep" Malaguti sul proprio profilo Facebook, il club amaranto avrebbe messo nel mirino la guardia statunitense classe 1998, reduce da un'ottima stagione tra campionato polacco e Basketball Champions League

di Giacomo Niccolini

La Libertas Livorno guarda al mercato americano e lo fa puntando su un profilo di assoluto livello. A riportarlo è il giornalista sportivo Giuseppe “Pep” Malaguti, che sul proprio profilo Facebook scrive di un “sondaggio concreto” effettuato dalla società amaranto per Jayvon Graves, guardia statunitense classe 1998 reduce dall’esperienza con il Legia Varsavia.

Secondo quanto riferito da Malaguti, Graves rappresenterebbe un obiettivo importante per la categoria. Esterno di 191 centimetri per 91 chilogrammi, è un giocatore capace di creare dal palleggio, dotato di grande atletismo e di un notevole impatto nella metà campo difensiva.

Il suo percorso parte dall’Università di Buffalo, dove ha chiuso la stagione da junior viaggiando a oltre 17 punti di media. Nel 2021 il debutto tra i professionisti in G-League con gli Austin Spurs, prima di costruire la propria carriera esclusivamente in Europa.

Nel suo curriculum figurano infatti esperienze con Limoges CSP in Francia, MHP Riesen Ludwigsburg in Germania, Rytas Vilnius in Lituania e, nell’ultima stagione, il Legia Varsavia in Polonia.

Sempre secondo quanto riportato da Malaguti, nell’ultimo campionato polacco Graves ha fatto registrare 12,9 punti, 5,2 rimbalzi e 3,4 assist di media, numeri diventati ancora più importanti in Basketball Champions League, competizione nella quale ha viaggiato a 16,7 punti di media. Al momento si tratta di un sondaggio di mercato, ma il nome di Jayvon Graves conferma la volontà della Libertas di cercare un americano di alto profilo in vista della prossima stagione.

Qua sotto gli highlights della stagione 25/26



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