Libertas, rimonta sfiorata ma Brindisi passa al Modigliani: finisce 78-81

La squadra di Diana lotta fino all'ultimo, recupera lo svantaggio e arriva a un possesso dagli avversari. Decisiva la tripla di Cinciarini a 40 secondi dalla sirena

La Libertas ci prova fino alla fine, spinta da un Modigliani Forum caldissimo, ma la rimonta amaranto si ferma sul più bello. La Valtur Brindisi passa 77-81 al termine di una partita intensa, fisica e combattuta, nella quale gli uomini di Diana pagano soprattutto il passaggio a vuoto del terzo quarto e qualche errore di troppo dalla lunetta (clicca qui per il tabellino finale).

Nell’ultimo periodo gli amaranto non smettono di crederci. Dopo aver toccato il -13, trovano in Tozzi e Cournooh le energie per riaprire la contesa. Il capitano colpisce dall’arco, Cournooh aggiunge una tripla importante e Penna prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Brindisi, però, risponde con le iniziative di Ray, particolarmente efficace in penetrazione e preciso dalla lunetta.

La Libertas torna a farsi minacciosa grazie a Piccoli, bravo a trovare il canestro del -4, e soprattutto a Tozzi, che prima recupera un pallone prezioso e poi appoggia il -2 (72-74). La Valtur allunga nuovamente con Ray e Del Cadia, ma Penna non si arrende: prima trova due punti, poi firma una splendida tripla di tabella per il 75-78.

A 39 secondi dalla sirena Tozzi corregge a canestro un errore di Cournooh e riporta Livorno a un solo punto (77-78). Il Modigliani è una bolgia, ma sul possesso successivo arriva la giocata che cambia tutto: Cinciarini trova una tripla pesantissima per il 77-81, probabilmente quella che chiude i giochi. Penna dalla lunetta realizza soltanto uno dei due liberi. La Libertas recupera ancora palla e prova a costruire l’ultimo assalto, ma la conclusione di Tiby non trova il bersaglio e Brindisi può festeggiare: 78-81. La terna prima fischia fallo sul tiro poi si ingoiano il fischietto e ritrattano il fischio che avrebbe concesso tre liberi a Tiby per il pareggio. Finisce tra i fischi e la polemica.

Per gli amaranto resta il rammarico di una rimonta costruita con carattere, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo contro una delle avversarie più attrezzate del campionato.

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