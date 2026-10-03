Libertas, spettacolo a Mestre: amaranto travolgenti, finisce 49-88

FOTO LIBERTAS

Amaranto sempre in controllo al Taliercio: +21 all'intervallo, +35 dopo tre quarti e un ultimo periodo chiuso senza rischi. Prestazione corale della squadra di Diana. Buona notizia aggiuntiva: è tornato Tiby!

Una Libertas Livorno straripante domina la Gemini Mestre dall’inizio alla fine e porta a casa una vittoria nettissima al Taliercio: 88-49 il risultato finale, al termine di una partita praticamente senza storia dopo un primo quarto inizialmente equilibrato. Buone notizie aggiuntive: è tornato Tiby sul parquet!

Gli amaranto partono con Tozzi, Penna, Piccoli, Graves e Vildera e trovano subito il primo canestro proprio con Vildera. Mestre risponde con una tripla di Curry e nelle prime battute le due squadre si affrontano punto a punto. Poi la Libertas comincia a prendere il controllo: Tozzi e Graves firmano il primo allungo, Calbini e Tiby contribuiscono alla fuga e soprattutto Possamai diventa protagonista nel finale di frazione. Il primo quarto si chiude così sul 19-9 per Livorno.

Nel secondo periodo la squadra di Diana cambia definitivamente passo. Tiby e Cournooh allungano ancora, con quest’ultimo protagonista anche dalla lunga distanza. Penna trova il canestro su assist di Tozzi, mentre Graves è incontenibile: prima realizza in contropiede, poi piazza una tripla e firma altri punti pesanti. La Libertas scappa via, tocca il +21 sul 39-18 e va all’intervallo avanti 41-20.

Al rientro dagli spogliatoi arriva immediatamente un altro segnale della serata amaranto: tripla di Penna. Tozzi e Vildera aumentano il vantaggio, poi entrano in scena ancora Graves, Calbini, Possamai e Cournooh. La Libertas continua a macinare punti mentre Mestre fatica a trovare soluzioni offensive. Al 25′ il vantaggio arriva a +30, poco dopo Cournooh porta gli amaranto sul 63-28, quindi Valentini e Tiby completano l’opera. Dopo trenta minuti il tabellone dice 67-32, con 35 punti di differenza.

L’ultimo quarto diventa così una lunga passerella per la Libertas, che però non abbassa il ritmo. Tiby e Valentini segnano nei primi minuti, poi Vildera va a bersaglio su assist di Graves. Mestre prova a reagire con le triple di Valsecchi, ma gli amaranto continuano a trovare il canestro con Penna, Tozzi e Salvioni. Al 36′ il vantaggio raggiunge addirittura i 41 punti sul 81-40.

Nel finale c’è spazio anche per le schiacciate di Salvioni e Possamai, con quest’ultimo che porta la Libertas sul +40 a un minuto dalla sirena. Valsecchi trova un’altra tripla per Mestre, Penna risponde con canestro e libero e poi Possamai mette a segno altri due punti. L’ultimo canestro amaranto è di Calbini dalla lunetta, che fissa il risultato sull’88-49.

Una serata da incorniciare per la Libertas, capace di costruire il successo attraverso una prova corale, una difesa efficace e un attacco che ha continuato a produrre per tutti i 40 minuti. Dopo il +21 dell’intervallo e il +35 del terzo quarto, gli amaranto hanno completato la loro marcia trionfale fino al +39 finale.

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