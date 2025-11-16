Libertas stanca e incerottata: Cividale si conferma tabù (83-65)

Gli amaranto, privi dei play Isotta e Valentini e alla terza gara in una settimana, non trovano ritmo né energia: Cividale è più aggressiva e scappa già nel primo quarto. Diana risparmia Tiby e Woodson nel finale in vista dei prossimi impegni

Cividale del Friuli – Alla terza partita in una settimana, con due trasferte agli antipodi (sabato scorso gli amaranto erano ad Avellino), senza i due play Isotta (ad onor del vero mai entrato in campo quest’anno) e Valentini (fuori per un fastidio accusato mercoledì sera) acciaccati, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 perde a Cividale che si conferma tabù per la doppia L: sei sconfitte su sei. Stanca, ma pure opaca la squadra di Andrea Diana non ha fornito la prestazione solida a cui ha abituato. Può capitare in un campionato lungo ed estenuante come questa serie A2.

Nello starting five c’è spazio per Filloy con Tozzi preferito a Possamai e Tiby spostato nel ruolo di 5. Tozzi apre le danze con una tripla e sembra un ottimo presagio. Invece accade che il giovane (e fortissimo) Marangon faccia il diavolo a quattro, mentre la LL spari a salve da tre punti nonostante tiri ben costruiti. Così Cividale rimonta e poi scappa (23-14 al primo intervallo). I Gialloblù sono più duri e aggressivi, mentre la difesa amaranto fa fatica e concede qualche canestro facile di troppo. All’intervallo lungo à 44-28. Il 5-0 di inizio terzo quarto che aveva riportato la LL sul -11 è stato illusorio. Di fatto le ultime due frazioni non hanno cambiato il corso della partita e nel finale Diana ha tenuto a lungo in panchina Tiby e Woodson per risparmiarli in vista delle prossime sfide.

