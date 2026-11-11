Libertas Livorno 1947-Valtur Brindisi 17-20 (10′)

Mercoledì 11 novembre alle 20.45, gli amaranto ospitano al Modigliani Forum una delle formazioni più attrezzate del campionato. Il coach Andrea Diana: “Servirà una prestazione di altissimo livello, sotto il profilo della concentrazione e dell'applicazione tecnico-tattica. Mi aspetto grande calore dai nostri tifosi”

La Libertas parte con il piglio giusto e trova in Possamai e Penna i principali protagonisti delle prime battute. È Possamai ad aprire le marcature, facendosi sentire sotto canestro, conquistando rimbalzi e andando a segno anche dalla lunetta. Penna dirige con lucidità e mette in ritmo i compagni, firmando assist importanti proprio per Possamai e Graves. Anche Tiby trova spazio nel tabellino.

Brindisi, però, resta in scia e risponde colpo su colpo, trascinata da Williams e Ray. La Libertas prova a mantenere il controllo, ma gli ospiti trovano il sorpasso e cominciano a guadagnare terreno. Graves prova a tenere agganciati gli amaranto, mentre qualche imprecisione al tiro e una palla persa di Tiby favoriscono la squadra pugliese.

Nelle ultime azioni Brindisi aumenta il proprio vantaggio con Miani, autore di una tripla. A 5’13” dalla prima sirena, la Libertas è costretta a inseguire: 12-16.

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