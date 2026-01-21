Libertas, stasera tocca di nuovo a te. Al Modigliani arriva la big Scafati

Alle 20.45 di questo mercoledì 21 gennaio, la Bi. Emme Service Libertas Livorno affronta una delle squadre più forti del campionato e che sta attraversando il suo momento migliore in questo campionato: Givova Scafati. È quasi superfluo sottolineare la difficoltà della partita

Alle 20.45 di questo mercoledì 21 gennaio, la Bi. Emme Service Libertas Livorno affronta una delle squadre più forti del campionato e che sta attraversando il suo momento migliore in questo campionato: Givova Scafati. È quasi superfluo sottolineare la difficoltà della partita. I Campani di coach Frank Vitucci hanno vinto le ultime sei partite e domenica hanno sommerso Ruvo di Puglia con 29 punti di margine dopo che il vantaggio si era dilatato fino oltre i 40 punti. Spaventoso il roster a disposizione del tecnico veneziano. Il play Bruno Mascolo è alto 1 e 90 e segna 15 punti a partita. Dietro di lui ci sono Lorenzo Caroti ed il nuovo acquisto Saverio Bartoli, appena arrivato da Bergamo. Il cecchino è Caleb Walker che da 3 è una sentenza. Le ali forti sono Rei Pullazi (altra vecchia conoscenza di coach Diana ai tempi di Trapani) e Terry Allen – atleticamente fortissimo – mentre l’ex Italiano e Iannuzzi e Mollura sono uomini di valore assoluto capaci di farsi rispettare chi sul perimetro, chi nel pitturato, chi in entrambe le zone del campo. In sostanza la Givova non sembra avere punti deboli. Dopo un inizio stentato – costato la panchina ad Alessandro Crotti – i Gialloblù hanno trovato la squadra e sono a soli quattro punti dalla vetta.

In casa amaranto la vittoria ottenuta contro Roseto ha caricato l’ambiente in vista di questo vero e proprio big match. La squadra – dopo aver recuperato anche Fabio Valentini – si presenta al completo. La strada che porta alla vittoria passa per una difesa tosta e buone percentuali nel tiro da tre punti, come accaduto domenica. Scafati vanta il miglior attacco del campionato e la percentuale più alta nelle conclusioni da tre punti. Ecco perché servirà una difesa forte sul perimetro e spalmata su tutti i 40’, perché un concetto è chiaro: al minimo calo di tensione, Scafati può scappare via e a quel punto la partita rischierebbe di complicarsi maledettamente.

Al Modigliani Forum sono attesi non meno di 4mila spettatori per una sfida che profuma di alta classifica.

