Libertas, un altro sorriso: battuta Roseto al Modigliani per 92-77

In casa amaranto ottima prestazione del collettivo, ma menzione d’onore per Matt Tiby, al suo high stagionale: 30 punti in 27’ con 40 di valutazione. Molto bene anche Filloy (4/6 da tre). E mercoledì sarà big match al Modigliani contro Scafati

La Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 si regala un’altra domenica dolce. Contro Roseto gli Amaranto hanno subito un buon approccio alla partita, si portano avanti nel punteggio con buon margine già nel primo quarto e tengono gli Abruzzesi a debita distanza per tutto il resto della partita.

C’è da dire che la Liofilchem si è presentata al Modigliani Forun in formazione largamente rimaneggiata: out Cinciarini, Donadoni e Laquintana (questi ultimi a referto per onor di firma), in corso d’opera si è aggiunto anche l’infortunio di Sabatino (al quale la Libertas augura una pronta ripresa). Così Coach Bassi ha dato ampio minutaggio al baby Gaeta (classe 2009).

La partita si è decisa nel primo quarto. Dopo l’illusorio canestro dello 0-2 firmato da Cannon, Roseto si è arresa ad un Tiby mostruoso: per lui 15 punti nei primi 5’ e mezzo con 3/3 da 2 e 3/4 da 3. Chiuso il primo quarto sul +10, la Libertas ha progressivamente allungato con Roseto impanata nella poca intraprendenza offensiva di Cannon e nelle basse percentuali di Robinson. Bene invece, Del Chiaro, subito sintonizzato sulla partita. La Libertas, però, sufficientemente precisa nel tiro da 3 (alla fine si attesterà sul 44%), non è mai andata in sofferenza nemmeno quando la generosa Liofilchem, si è portata a -10 (70-60) nel cuore dell’ultimo quarto. In casa amaranto ottima prestazione del collettivo, ma menzione d’onore per Matt Tiby, al suo high stagionale: 30 punti in 27’ con 40 di valutazione. Molto bene anche Filloy (4/6 da tre). E mercoledì sarà big match al Modigliani contro Scafati.

