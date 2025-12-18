Livorno Aquatics protagonista agli Assoluti Invernali

Undici medaglie, finali e primati personali raccontano un gruppo compatto e in piena maturazione, capace di unire prestazioni individuali e visione collettiva

I Campionati Italiani Assoluti Invernali di Riccione hanno raccontato molto più di una semplice somma di risultati. Hanno raccontato un progetto, un’identità e una squadra. La Livorno Aquatics, gruppo diretto da Stefano Franceschi e allenato quotidianamente al Centro Federale di Livorno, ha chiuso la rassegna tricolore con un bilancio di assoluto rilievo: undici medaglie complessive, numerose finali e una lunga serie di primati personali che hanno restituito l’immagine di un movimento solido, compatto e in costante crescita.

Il simbolo di questi Assoluti è stato l’oro di Emanuele Potenza nei 400 misti, vinto con lo straordinario tempo di 4’01’’68. Un crono che è andato oltre il titolo italiano e che, per valore assoluto, avrebbe significato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Lublino, collocando la prestazione su uno standard pienamente internazionale. Nella stessa gara è arrivato anche l’argento di Simone Spediacci in 4’04’’43, per una doppietta che ha fotografato perfettamente la forza del gruppo livornese.

Spediacci è stato uno dei grandi protagonisti della manifestazione. Oltre all’argento nei 400 misti, il neo atleta LA ha conquistato altri due argenti nei 200 stile libero (1’54’’63) e nei 200 misti, chiudendo il campionato con tre personal best su tre gare e mostrando un salto di qualità netto. Un percorso di crescita altrettanto significativo lo ha vissuto Filippo Rinaldi, autore di tre primati personali nelle prove di 400, 800 e 1500 stile libero.

Il mezzofondo è stato uno dei settori più produttivi. Matteo Diodato ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero con il tempo di 14’44’’31, accompagnato da prestazioni solide anche negli 800 e nei 400 stile. Accanto a lui ha brillato Matteo Lamberti, protagonista di un campionato di altissimo profilo: argento nei 400 stile libero in 3’40’’87, a un soffio dal proprio record personale, e argento anche negli 800 stile libero in 7’39’’03, questa volta sì primato personale.

Nel settore femminile si è distinta anche Noemi Lamberti, che ha chiuso con 2 PB i 400 stile libero, al 6° posto con il tempo di 4’06’’93, e nei 200 stile libero (1’57’’54), confermandosi su livelli di grande affidabilità in una gara di alto spessore tecnico.

Tra le storie più belle di Riccione è emersa quella di Alice Di Maggio, autentica sorpresa dei 200 farfalla, capace di salire sul podio con un prezioso bronzo in 2’08’’82. Nella stessa prova, il gruppo labronico ha portato nella top 10 anche Anna Porcari (7ª) e Antonella Crispino (8ª).

Il settore dei misti ha confermato la sua centralità nel progetto tecnico. Oltre all’oro di Potenza nei 400 e agli argenti di Spediacci, sono arrivati risultati importanti anche nei 200 misti con l’argento di Sara Franceschi, il bronzo di Chiara Della Corte, l’8° di Francesca Fresia e la presenza del giovanissimo Bove.

Proprio Sara Franceschi è stata una delle note più incoraggianti della rassegna. Il suo campionato ha segnato una fase di ripresa e consolidamento, destinata a proseguire con un’esperienza di altissimo livello: il 4 gennaio, infatti, partirà per un camp di due mesi in Australia, insieme a Simona Quadarella, al fine di proseguire un percorso di crescita tecnica e mentale in vista di una stagione che porterà agli Europei di Parigi, passando ad aprile dai trials di Riccione.

Ma non è finita qui: il movimento livornese ha trovato conferme anche nella rana grazie, soprattutto all’argento di Francesca Fangio nei 200 rana, mentre Andrea Castello ha chiuso 5° nei 200 rana e 10° nei 100, affiancato dai buoni piazzamenti di Lisa Lucchesi, Elisa Fiorini, Alessandra Pace ed Emma Salutij.

Sono rimasti appena fuori dal podio Matilde Biagiotti, 4ª nei 100 stile libero, Meniconi nelle prove veloci di 50 dorso e 50 stile, oltre a Becuzzi e Bove, tutti protagonisti di prestazioni utili a rafforzare il valore complessivo della squadra.

Alla base di questi risultati c’è stato un progetto tecnico chiaro e condiviso. La Livorno Aquatics, guidata da Stefano Franceschi e supportata dai collaboratori Federico Turrini, Alessio Coppola, Matteo Giglietti e Luca Trotta, ha trovato nel Centro Federale di Livorno l’ambiente ideale per far crescere atleti diversi per età, caratteristiche e specialità, uniti da un’identità comune.

Perché se Riccione ha celebrato medaglie, titoli e record personali, il messaggio più forte è arrivato proprio da qui: la Livorno Aquatics è prima di tutto una squadra, capace di crescere insieme, sostenersi e costruire risultati che vanno oltre il singolo podio. E questi Campionati Italiani Assoluti Invernali ne sono stati la fotografia più completa.

Tutto questo è andato ad aggiungersi alla straordinaria doppietta europea nei misti firmata da Alberto Razzetti a Lublino. Condizionato da un programma estremamente compresso negli ultimi tre giorni di gara, l’allievo di Franceschi ha affrontato un autentico tour de force, nuotando tre finali di altissimo livello nei 200 e 400 misti e nei 200 farfalla. Il bilancio è stato impressionante: argento continentale nei 200 misti e titolo europeo nei 400 misti, conquistato a distanza di appena mezz’ora dalla finale dei 200 farfalla. Una prova di resistenza, qualità tecnica e personalità fuori dal comune, che ha certificato ancora una volta la classe di uno dei più forti mististi italiani di tutti i tempi.

E se Riccione ha messo in fila medaglie, finali e progressi, Lublino ha indicato la rotta: la Livorno Aquatics è un gruppo che lavora ogni giorno al Centro Federale di Livorno per trasformare la crescita in identità e l’identità in risultati. Perché, a questi livelli, non basta nuotare forte: serve una squadra che sappia costruire campioni.

