Livorno Baseball, dopo 35 anni arriva il tabellone elettronico

La IES Engineering dona il tabellone allo stadio di via Sommati. Una giornata di festa per i Mori, tra bilanci sportivi, nuovi progetti, la coppa Toscana degli Under 12 il titolo di vice campioni d'Italia conquistato dai due Under 18 Leonardo Cavallini e Dario Lomi e dal coach Stefano Cavallini

di Giacomo Niccolini

Un tabellone elettronico che torna a illuminare il campo dopo 35 anni, una società che guarda al futuro e risultati sportivi che alimentano l’entusiasmo. Per il Livorno Baseball 1948 quella di sabato 10 ottobre è stata una giornata speciale, da incorniciare, segnata dall’inaugurazione del nuovo tabellone elettronico dello stadio Alfredo Sisi, in via Sommati a Banditella, donato da IES Engineering .

Un appuntamento dal valore simbolico per tutto il movimento cittadino: il tabellone mancava infatti dall’impianto fin dalla sua inaugurazione, nel 1991. La nuova installazione rappresenta così un passo importante per una società impegnata a consolidare la propria presenza sul territorio e a costruire nuove prospettive di crescita.

Una festa per fare il punto sulla stagione – L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ritrovarsi al campo per un apericena sociale e ripercorrere i risultati di una stagione ricca di soddisfazioni. Il presidente Lorenzo Martini ha tracciato un bilancio dell’annata, partendo dalla salvezza in Serie B della prima squadra e arrivando alla vittoria della Coppa Toscana dell’Under 12, guidata da Baglini, Amadei e Tonarini.

Tra le novità più significative c’è anche l’accordo con Marco Duimovich, presentato ufficialmente nella serata di sabato alla comunità amaranto, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo dell’intero movimento, coadiuvato da Stefano Cavallini che getterà invece un occhio particolare agli under 15 e under 12. Un’organizzazione che punta a rafforzare il lavoro societario e a dare continuità alla crescita delle squadre, dalle giovanili alla formazione maggiore.

Healths Performance Etruscans, argento tricolore per l’Under 18 – A rendere ancora più positiva la giornata è arrivata la notizia del risultato ottenuto dagli Healths Performance Etruscans Under 18, con in panchina Stefano Cavallini. La rappresentativa della costa tirrenica si è laureata vicecampione nazionale dopo la sconfitta in finale contro la Unipol Fortitudo Bologna. Un risultato importante anche per il baseball livornese, rappresentato in squadra da Dario Lomi e Leonanrdo Cavallini, protagonisti di un percorso che ha portato la formazione fino all’ultimo atto della competizione.

Una società che vuole tornare grande – Nel corso della serata, il presidente Martini ha ringraziato Fabrizio Del Greco, amministratore delegato di IES Engineering, per il contributo che ha reso possibile l’installazione del tabellone, e Alessia Banchelli dell’Ufficio Sport del Comune di Livorno, presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale. La giornata ha confermato il momento di rinnovamento del Livorno Baseball 1948, impegnato a rafforzarsi sul piano sportivo, sociale ed economico. L’obiettivo è gettare basi solide per riportare i Mori a essere un punto di riferimento del baseball toscano e nazionale.

Il nuovo tabellone, atteso per oltre tre decenni, diventa così il simbolo di una ripartenza: uno strumento concreto per il campo, ma anche un segnale di fiducia per una società che vuole continuare a crescere. Prossimo appuntamento che decreterà ufficialmente la fine di questo intenso 2026 sarà dunque la Cena degli Auguri, fortemente voluta e ripristinata dal presidente Martini il quale ha annunciato come, in quell’occasione, verranno premiati gli atleti più meritevoli e ritirate due maglie della società amaranto di altrettanti personaggi che hanno contribuito a rendere grande questo movimento.

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