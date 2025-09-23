Bra – Us Livorno 1915 0-1. Gli amaranto tornano alla vittoria grazie a Dionisi!

Vittoria di misura per gli uomini di Formisano, corsari al Sivori grazie al sigillo dal dischetto dell'ex Ternana, al primo centro in campionato. Decisivo Ciobanu nella ripresa, segnali di risveglio da parte di Cioffi e Mawete. Non convincono Odjer e Gentile

di Lorenzo Evola

Brutti ma vincenti. Gli amaranto tornano alla vittoria dopo oltre un mese e si lasciano alle spalle – almeno momentaneamente – la crisi di risultati. Match deciso dal calcio di rigore di Dionisi (guadagnato da Marchesi) nella prima frazione. Nella ripresa è Ciobanu a salvare i suoi con un intervento prodigioso sul sinistro a botta sicura in area di Minaj. Prestazione di certo non scintillante per i labronici, ancora senza una vera e propria idea di gioco ma quanto meno vogliosi di tornare a casa con l’intera posta in palio. I ragazzi di Formisano si allontanano dal fondo della classifica e possono affrontare con maggior serenità l’impegno casalingo al Picchi contro il Campobasso. Con la speranza che il peggio sia davvero alle spalle.

La cronaca

Formisano si presenta con alcune novità rispetto al match contro l’Ascoli, tra le quali Dionisi e Biondi dal 1’. Amaranto che mostrano qualche passo in avanti, quanto meno sull’approccio alla gara e si affacciano dalle parti di Franzini prima dal quarto d’ora con Hamlili (destro fuori di poco) e Marchesi, impreciso nella conclusione da ottima posizione su assist di un tarantolato Cioffi. Lo stesso numero 95 però, si fa perdonare dopo poco, quando anticipa Chiesa in area, subendo il calcione del difensore giallorosso. Il direttore di gara – a seguito di un check del FVS – conferma la sua decisione e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Dionisi che spiazza Franzini e sigla il primo timbro in campionato. Un ritorno al gol su azione dopo oltre 400 minuti per i labronici, i quali affrontano con meno pressione sulle spalle la seconda metà della prima frazione, segnata da qualche rara quanto velleitaria iniziativa dei giallorossi, mai davvero pericolosi negli ultimi venti metri.

Nella ripresa il Bra alza – come prevedibile – il proprio baricentro e si affaccia per la prima volta dalle parti di Ciobanu poco prima dell’ora di gioco. E sarà l’occasione più ghiotta per i piemontesi. Mawete si perde Minaj al limite dell’area, l’attaccante giallorosso calcia con il sinistro da pochi passi ma trova una gran risposta proprio di Ciobanu, il quale distende il piede sinistro quel tanto che basta per deviare la sfera in corner. Una scena simile si ripete qualche minuto più tardi ma stavolta il mancino di Brambilla è troppo morbido per impensierire l’estremo difensore amaranto. Gli uomini di Formisano, scampato pericolo, rinculano ma senza scomporsi, con il passare dei minuti invece calano le energie tra i padroni di casa che si affidano a lanci lunghi dalle retrovie. Al tramonto del match è degli amaranto il colpo del possibile 0-2 ma la rovesciata di Biondi non trova lo specchio della porta. Per Dionisi e compagni insomma, un sospiro di sollievo al triplice fischio. La vittoria serviva come il pane in casa Livorno, anche se, quanto meno sul piano del gioco, persistono grossi punti di domanda. Gli amaranto sono davvero solo questo?

Le pagelle

Ciobanu 6.5: Non si sporca i guanti nella prima frazione, si erge ad assoluto protagonista in avvio di ripresa quando salva sul sinistro a botta sicura di Minaj da distanza ravvicinata.

Ghezzi 6: Prova tutto sommato sufficiente nel terzetto arretrato, non si scompone neanche quando il Bra alza i giri del motore. Esce per crampi dopo l’ora di gioco (dal 69’ Baldi 6: Onesta ventina di minuti senza sofferenza)

Noce 6: Rischia in un paio di circostanze all’alba del match, Baldini gli sguscia via in qualche occasione ma tutto sommato si salva con l’esperienza.

Gentile 5.5: Insicuro quanto spaesato come braccetto di sinistra, non infonde certo sicurezza in entrambe le fasi. Decisamente involuto rispetto alle prime uscite, lascia la contesa anzitempo (dal 55’ Antoni 6: Contiene bene sulla sinistra, risparmia minuti preziosi in vista del match contro il Campobasso di sabato prossimo)

Mawete 6: Nettamente meglio rispetto al turno precedente, è tra i più reattivi tra le file labroniche fino al triplice fischio. Rischia grosso quando si perde Minaj ad inizio ripresa, per sua fortuna Ciobanu salva tutto.

Odjer 5.5: Tanta confusione con il pallone trai piedi, gestisce male il possesso in svariate occasioni quando potrebbe invece velocizzare in verticale. Non una grande prestazione anche oggi, Formisano non a caso lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Welbeck 6: Sicuramente meglio di chi sostituisce, mette qualche pezza in qua e in là in mezzo al campo)

Hamlili 6: Va vicino al vantaggio con un rasoterra che muore a pochi centimetri dal palo, battaglia in mediana finché ha fiato, cala un po’ nel finale ma resta sufficiente.

Biondi 6: Schierato alto a sinistra nel 4-2-3-1, si nota soprattutto nell’ultimo quarto di match quando si aprono gli spazi e può sprigionare la sua velocità in campo aperto. La rovesciata nel finale meritava un esito più fortunato.

Marchesi 6: Si fa perdonare l’errore sotto porta su assist di Cioffi con il rigore guadagnato e che Dionisi trasformerà in oro. Per il resto prova a farsi notare sulla trequarti senza grandi risultati, flirta con il gol nella ripresa ma Franzini gli dice di no – comunque tutto vanificato dal fuorigioco di Panaioli.

Cioffi 6.5: Il più intraprendente nella prima frazione, notevoli alcuni spunti sulla sinistra che portano a varie occasioni non sfruttate dai compagni. Torna nei ranghi nella ripresa pur senza sparire del tutto dal match. Con un pizzico di concretezza in più sarebbe davvero un giocatore importante per questa categoria (dal 69’ Panaioli sv).

Dionisi 6.5: Riproposto dal 1’, porta in vantaggio i suoi con un’esecuzione perfetta dagli undici metri. Passa il resto della gara a dimenarsi tra le maglie della retroguardia giallorossa, dispensando qualche tocco di classe. Esce stremato nel finale. Decisivo comunque (dal 80′ Panattoni sv).

All. Formisano 6: Stasera contavano solo i tre punti, certo. Ma anche stavolta la sua squadra convince davvero poco per essere anche solo un po’ ottimisti in vista del futuro. L’impressione è che sabato al Picchi si giocherà gran parte delle chance di sedere ancora sulla panchina amaranto. Intanto un 6 di incoraggiamento, considerata la situazione a dir poco delicata.

Le formazioni ufficiali:

Bra (3-4-3): Franzini; Chiesa, De Santis, Sganzerla; Cucciniello, La Marca, Brambilla, Pautassi; Minaj, Sinani, Baldini. All. Nistico

Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Ghezzi (dal 69′ Baldi), Noce, Gentile (dal 54′ Antoni); Mawete, Odjer (dal 46′ Welbeck), Hamlili, Biondi; Marchesi, Cioffi (dal 69′ Panaioli); Dionisi (dal 80′ Panattoni). All. Formisano

Termina il match al Sivori. Gli amaranto tornano a casa con il bottino pieno grazie al sigillo su rigore di Dionisi nel primo tempo 91' Colpo di testa di Sinani, blocca Ciobanu in sicurezza. Bella prova del portiere amaranto 90' Saranno sei i minuti di recupero 86' A terra Antoni, punizione per gli amaranto 82' BIONDI! Rovesciata dell’esterno di Formisano, palla di poco oltre il montante 80' Dentro Panattoni per Dionisi 78' Miracolo di Franzini sull’accorrente Marchesi, ma il guardalinee segnala l’offside 75' Giallo anche per Marchesi 75' Ultimo quarto d’ora di match al Sivori, è ancora il Bra a fare la partita, si chiudono con ordine i labronici 71' Dentro Baldi e Panaioli per Ghezzi e Cioffi 68' Giallo per Di Biase per una trattenuta su Mawete 67' Problemi per Ghezzi, gioco fermo 65' Amaranto un po’ schiacciati in questa fase, il Bra ne approfitta per guadagnare ancora metri 61' Ancora Ciobanu! Brambilla riceve in area e calcia, sinistro debole sul quale fa buona guardia ancora il giovane estremo difensore amaranto 54' CIOBANU! Prodigioso intervento del portierino amaranto sul sinistro a botta sicura di Minaj 51' Altra serpentina di Cioffi che si affaccia sulla trequarti ma viene murato dalla retroguardia di casa 50' Bra che inizia a alzare il baricentro 46' Dentro Welbeck per Odjer in casa Livorno Comincia la ripresa al Sivori! Termina il primo tempo al Sivori. Amaranto avanti grazie al timbro di Dionisi su rigore 48' Ammonito Odjer per un fallo a metà campo 46' Dionisi a terra, gioco fermo 45' Saranno quattro i minuti di recupero 43' Errore di Odjer, Mawete costretto al fallo per fermare una ripartenza 41' Tocco impreciso di Cioffi per Gentile, sfuma il tentativo amaranto sulla sinistra 40' Tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, match non brillante dal punto di vista tecnico 39' La Marca si accentra e calcia, tiro deviato in corner 37' Conclusione sbilenca di Odjer dalla distanza, nessun patema per Franzini 34' Prova a farsi vedere il Bra, contengono in qualche modo gli amaranto 30' Atterrato Mawete da La Marca, non scatta l’ammonizione per il giocatore piemontese 28' Fallo di Noce, punizione da posizione interessante per i giallorossi 27' Gioco spezzettato in questo avvio, il direttore di gara riprende Nistico che protesta eccessivamente 25' Terzo check del FVS. Gli amaranto reclamano un penalty per un tocco di mano 23' Marchesi per Cioffi che tenta il cross, sfera intercettata dalla retroguardia di casa che concede il corner 20' GOOOL DEL LIVONROOO! HA SEGNATO DIONISI! Esecuzione impeccabile del centravanti amaranto, labronici in vantaggio 19' RIGORE PER GLI AMARANTO! 18' Altro check del FVS per un papabile rigore per il Livorno 15' Cioffi semina il panico sulla sinistra e tocca per Marchesi che spara fuori da limite dell’area. Male qui il numero 95 di Formisano 13' Destro da fuori di Hamlili, palla che sfiora il palo di Franzini. Buona chance per gli amaranto 10' Steso Odjer, punizione per gli amaranto 8' Check in corso del FVS per un possibile rigore per il Bra 6' Break di Cioffi sulla sinistra, tiro cross deviato in corner Comincia il match al Sivori!

