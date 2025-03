I volontari di Caritas ospiti dell’Us Livorno 1915 grazie a Livorno Cares

La Fondazione Caritas: "E’ stato un privilegio parlare di solidarietà e sport non solo con gli adulti, ma soprattutto con i piccoli atleti dell'Armando Picchi Calcio Livorno. La loro vivace curiosità riguardo alle iniziative della Caritas ci ha davvero colpito"

Domenica 23 marzo i volontari e gli utenti delle strutture della Fondazione Caritas hanno preso parte al progetto “Livorno Cares“, un’iniziativa promossa dal Livorno Calcio che si sta distinguendo per il suo forte impegno nella promozione della solidarietà tramite lo sport.

“La Fondazione Caritas Livorno – si legge in un comunicato stampa – desidera esprimere un sincero ringraziamento all’Us Livorno 1915 per la calorosa ospitalità e per l’opportunità che ci è stata offerta. Un sentito grazie a Martini Gioielli per la splendida targa donata e per i generosi voucher che gli amici della Caritas potranno utilizzare per i loro acquisti in gioielleria, garantendo così un contributo alle nostre iniziative. E’ stato un privilegio parlare di solidarietà e sport non solo con gli adulti, ma soprattutto con i piccoli atleti dell’Armando Picchi Calcio Livorno. La loro vivace curiosità riguardo alle iniziative della Caritas ci ha davvero colpito. Questi piccoli calciatori hanno mostrato grande sensibilità e partecipazione. Attività come questa non solo rafforzano il senso di comunità, ma ispirano anche le nuove generazioni a lavorare per un futuro migliore. Un sentito grazie”.

