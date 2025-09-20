Il podcast del Cecioni prima della partita Us Livorno 1915-Ascoli

Alle 14:40, prima della partita, verrà riprodotto allo stadio un estratto di circa 2 minuti del primo episodio, dedicato alla reazione di Livorno dopo l'alluvione, del podcast "Lìntorno, due passi tra Livorno e le sue storie”

Il 10 settembre 2017 la città si è alzata ferita. Nove persone hanno perso la vita a causa. Incalcolabili i danni. La cicatrice che ha lasciato l’alluvione è rimasta scolpita nell’animo delle persone, nella coscienza collettiva. Un segno indelebile. È rimasta nella memoria di tutti noi, però, anche la reazione di Livorno: la città che duramente colpita si rialza, reagisce fin dalle prime ore del mattino. Volontari di ogni età, dagli anziani ai “bimbi motosi”, pronti ad aiutare il prossimo. Hanno raccontato questo evento i ragazzi del Liceo Cecioni nel primo episodio del podcast “Lìntorno, due passi tra Livorno e le sue storie”, scritto da Dario Serpan e prodotto grazie al progetto “Laboratorio di Podcast”. Tra gli intervistati del primo episodio il sindaco Luca Salvetti e il capitano Andrea Luci. Alle 14:40 del 20 settembre, prima della partita, verrà riprodotto allo stadio un estratto di circa 2 minuti del podcast durante il quale i ragazzi del progetto e gli autori del podcast saranno in campo. Il Podcast è ascoltabile dalle piattaforme presenti al seguente link: https://linktr.ee/Lintorno.

