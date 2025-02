Inarr3stabili Us Livorno 1915 – Siena 3 – 1. Gli amaranto la ribaltano con una doppietta e poi la chiudono

sulla nostra pagina Instagram abbiamo pubblicato il video della coreografia della Curva Nord Fabio Bettinetti

Il numero 90 Rossetti fa 10 in campionato ribaltando con una doppietta l’iniziale svantaggio per 1-0 degli ospiti segnato su punizione da posizione defilata. Poco dopo arriva il missile da fuori aerea del numero 14 Bacciardi. Succede tutto nel primo tempo. Prima della partita il giro di campo delle scuole calcio. Ripresa più blanda per entrambe le squadre. Finisce 3-1. Amaranto padroni del campo e saldi in classifica al primo posto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©