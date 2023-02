Lucarelli e Apolloni si sono riaggregati alla squadra

Dopo la revoca dei domiciliari di lunedì 13 febbraio, martedì 14 febbraio Mattia ha ripreso ad allenarsi con la squadra mentre Federico, infortunato e operato, sta svolgendo terapia e sedute in palestra

Dopo la revoca dei domiciliari, lunedì 13 febbraio, da parte del tribunale del Riesame di Milano che ha disposto per i due calciatori dell’Us Livorno 1915 l’obbligo di dimora a Livorno e il divieto di allontanarsi dal domicilio dalle 20 alle 8, Lucarelli e Apolloni martedì 14 febbraio si sono riaggregati alla squadra. Mattia ha ripreso ad allenarsi con il gruppo al campo del Magnozzi alle Sorgenti. Mentre Federico, infortunato e operato, sta svolgendo terapia e sedute in palestra. Vedremo quindi, per quanto riguarda Mattia, se mister Esposito deciderà di schierarlo titolare contro Città di Castello già domenica 19 febbraio oppure se aspetterà la domenica successiva per consentire a Mattia di riprendere la “gamba” dopo essere stato fermo per quasi un mese. Un’altra bella notizia dopo quella della vittoria a tavolino contro il Seravezza.

