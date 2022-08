L’Us Livorno 1915 presenta le nuove maglie per la stagione 2022-23

La prima maglia, tradizionalmente amaranto, per le gare interne, quella del portiere in uno splendente azzurro, la terza maglia, in caso di necessità, in blu. La seconda maglia, in bianco e per le trasferte, è quella di punta: una fascia amaranto composta dai nomi di tutti i quartieri la attraversa in obliquo

di Giulia Bellaveglia

L’Unione sportiva Livorno 1915 presenta le nuove maglie. Quattro proposte che gli atleti avranno l’occasione di indossare per la stagione 2022-2023: la prima maglia, tradizionalmente amaranto, per le gare interne, quella del portiere in uno splendente azzurro, la terza maglia, in caso di necessità, in blu. La seconda maglia, in bianco e per le trasferte, è quella di punta: una fascia amaranto composta dai nomi di tutti i quartieri la attraversa in obliquo. E il logo è ricamato. A mostrare la nuova linea ad un folto pubblico e davanti ad una grande schiera di tifosi presenti negli spazi del Centro commerciale Fonti del Corallo, quattro partecipanti al concorso Miss Livorno, tra cui la vincitrice, che hanno sfilato indossando i nuovi capi di abbigliamento, accompagnate da quattro giocatori: Gabriele Fogli e Gaia Tinucci (portiere), Lorenzo Pecchia e Arianna Bini (prima maglia), Elia Giampà e Giulia Meucci (terza maglia), Francesco Neri e Ginevra Eschiti (trasferte). “Sono veramente contento per le persone che seguono con un affetto indescrivibile le sorti di questo club glorioso – dice il presidente della società Paolo Toccafondi – Tifosi con cui mi sentivo in debito perché avevo promesso la serie D e finalmente ce l’abbiamo fatta. Vincere un campionato di eccellenza in ambito sportivo è ovviamente una piccola cosa, ma vincere qualcosa dà sempre e comunque grande soddisfazione. Le maglie rappresentano la livornesità, una delle questioni su cui ho sempre fatto leva dal mio arrivo. Il nostro ufficio marketing ha fatto veramente un lavoro in linea con questo principio. Per il resto lavoriamo duro e, con un po’ di fortuna, speriamo di far bene anche quest’anno”.

“Abbiamo scelto di puntare molto sui colori – aggiunge il responsabile marketing Fabio Discalzi – su quelle che sono le nostre tradizioni. Il fiore all’occhiello è la maglia bianca, quella che rappresenta tutta la nostra città”.

Prossimo appuntamento domenica 28 agosto in Fortezza Nuova con la presentazione della squadra e dello staff.

Condividi: