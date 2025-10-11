Pineto – Us Livorno 1915 3-0. Altro pomeriggio disastroso per Dionisi e compagni

Ennesima debacle per gli amaranto, usciti con le ossa rotte dalla trasferta in terra abruzzese. Padroni di casa avanti già 2-0 all'intervallo, nella ripresa Dionisi spreca a porta vuota, Di Carmine lascia i suoi in inferiorità e Lombardi fissa il risultato finale. Panchina di Formisano in bilico più che mai

di Lorenzo Evola

La crisi continua, anzi si aggrava. Finisce in disfatta la trasferta al Pavone – Mariani per gli amaranto, sotto di due gol dopo i primi 45′ e condannati ad inizio ripresa prima dall’incredibile errore di Dionisi a porta vuota e poi dall’espulsione di Di Carmine per doppia ammonizione poco oltre l’ora di gioco. Di Postiglione, Schirone e Lombardi i timbri che confezionano il tris abruzzese. Altro match segnato da un approccio sbagliato per i labronici, sterili, disuniti e fragili come non mai di fronte ad una compagine presentatasi alla vigilia con 4 sconfitte consecutive. Persistono i problemi divenuti ormai cronici in casa Livorno, al sesto ko in campionato (il quarto in trasferta) e con una classifica che non può certo lasciar dormire sogni tranquilli. Si fa quasi certo l’esonero di mister Formisano. Notte fonda, insomma, per Dionisi e compagni.

La cronaca

Formisano cambia un po’ le carte in tavola e lancia dal 1’ Nwachukwu, Mawete, Monaco e Odjer, con Di Carmine come unico riferimento centrale in attacco. Ma ancora una volta l’avvio di match è di quelli da dimenticare. Dopo neanche cinque giri, d’orologio, infatti, gli abruzzesi sbloccano il risultato. Bruzzaniti pennella su punizione dalla destra, Postiglione svetta su Mawete sul secondo palo e insacca da pochi passi, non può nulla Ciobanu. Subito tutto in salita, dunque, per gli amaranto che stentano a reagire e, anzi offrono il fianco alle sortite offensive dei vari D’Andrea e Bruzzaniti, frizzanti quanto imprecisi nell’ultimo tocco in area. Il gioco da entrambe le parti comunque risulta decisamente poco scorrevole, anche a causa delle innumerevoli interruzioni dettate da falli, scaramucce e vani check dell’FVS – non a caso saranno otto i minuti di recupero concessi. Ed è proprio durante l’extra time che gli abruzzesi trovano il raddoppio con Schirone, bravo a sfruttare un rimpallo sul tiro da fuori di Germinai per trafiggere con il destro un ancora incolpevole Ciobanu da distanza ravvicinata. Un po’ di sfortuna non manca mai in casa Livorno, ma è piuttosto indicativo il dato sui tiri in porta della prima frazione (zero appunto), chiusasi con il Pineto ancora avanti per approfittare dello sbandamento della formazione labronica.

Nella ripresa succede un po’ di tutto. Sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi, sfruttando però male alcuni contropiedi concessi dalla truppa amaranto. Gli snodi cruciali dal match, tuttavia, giungono poco più tardi, per l’esattezza tra il 57′ e il 65′. Prima è Dionisi a cestinare una colossale occasione a tu per tu con Tonti su assist di Di Carmine. Il numero 9 infatti salta l’estremo difensore ma non calcia a porta sguarnita favorendo il recupero di Baggi in scivolata (il check non ravvisa un rigore chiesto a gran voce dalla panchina labronica). A stretto giro di posta è invece Di Carmine ad ergersi a protagonista in negativo ricevendo il secondo giallo per un intervento in ritardo a metà campo. Le flebili speranze amaranto, com’è facile intuire si sciolgono come neve al sole al momento dell’uscita dal campo dell’ex Hellas Verona. Da lì in poi il Pineto prende il possesso delle operazioni e arrotonda il risultato con Lombardi, il quale batte Ciobanu con un missile da fuori area di sinistro. Gli ultimi minuti scorrono cn gli amaranto che assistono inermi al palleggio degli abruzzesi, capaci così di uscire dalla crisi dopo i quattro ko consecutivi con una vittoria di fronte ai propri tifosi.

Crisi sempre più profonda invece per il club di Joel Esciua, relegato ai bassifondi dalla graduatoria con tanti, troppi – oltre che enormi – punti interrogativi, sia sul campo che al di fuori. Adesso si attende l’esonero di mister Formisano, ma la sensazione è che non tutto si risolverà soltanto con un cambio di guida tecnica.

Le pagelle

Ciobanu 6: Non può nulla sui gol subiti.

Noce 5: Ruvido, nervoso rischia sul check dell’FVS per una gomitata a Schirone nella prima frazione. Dietro poi è tutt’altro che irreprensibile.

Monaco 5: Perde le distanze con il passare dei minuti, dall’espulsione di Di Carmine in poi le cose si complicano ulteriormente e non ha modo di opporsi.

Nwachukwu 5: Bruzzaniti gli crea non pochi grattacapi, sbanda non poco quando dirimpettai abruzzesi accelerano. Esperienza in maglia amaranto fin qui ampiamente negativa (dal 71’ Panaioli sv).

Mawete 5: Si fa sovrastare da Postiglione in occasione dell’1-0, perde un’infinità di palloni, non offre il minimo contributo alla causa amaranto insomma. Dietro la lavagna come gran parte dei compagni.

Hamlili 5: Male anche lui. Scalda per primo i guanti di Tonti ma resta l’unico highlight di un pomeriggio grigio anonimo, grigio, alquanto triste.

Odjer 4.5: Altra prestazione sottotono dell’ex Salernitana, saltato a più riprese dai vari Lombardi, Schirone e Bruzzaniti che lo costringono al fallo. Sfasato dal resto della squadra, Formisano lo toglie dalla contesa ad inizio ripresa (dal 64’ Marinari 5.5: Fa quel che può nell’ultima mezz’ora)

Gentile 5: Male in fase difensiva, ancor peggio dalla metà campo visto che non si propone mai in appoggio. Anche lui non esce dagli spogliatoi nella ripresa (dal 46’ Antoni 5: Non fa meglio di Gentile, anzi).

Marchesi 5: Torna dal 1’ dopo lo stop ma è autore di una prova a dir poco scialba e deficitaria, non riesce ad entrare nel match, pare quasi nascondersi. Resta negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Dionisi 5: Ha sui piedi la più grande occasione per riaprire il match e dare un senso alla trasferta in terra abruzzese ma decide inspiegabilmente di non tirare, mettendo una pietra tombale sulle possibilità di rimonta)

Biondi 4.5: Letteralmente invisibile nella prima frazione, se non per l’acrobazia che induce Formisano a chiedere aiuto all’FVS (senza risultato). Le cose non cambiano nella ripresa ma Formisano decide di tenerlo in campo fino a dieci minuti dalla fine (dal 80’ Calvosa sv)

Di Carmine 4: Mai servito nei primi 45’, serve un cioccolatino a Dionisi intorno all’ora di gioco ma l’ex Ternana speca. Poi commette una sciocchezza non da lui e si fa espellere per doppia ammonizione, spegnendo le residue speranze dei suoi.

All. Formisano 5: Alla vigilia perde qualche pezzo (specie Cioffi) ma gli alibi ormai stanno a zero. Altro pomeriggio disastroso per i suoi, tra gol subiti in avvio (come di consueto), espulsioni, sterilità offensiva e mancata reazione allo svantaggio. Con tutta probabilità la sua avventura sulla panchina amaranto finisce qui.

Le formazioni ufficiali

Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Lombardi, Amadio (dal 22′ Nebuloso), Schirone; Germinario, D’Andrea, Bruzzaniti.

Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Noce, Monaco, Nwachukwu (dal 71′ Panaioli); Mawete, Odjer, Hamlili, Gentile (dal 46′ Antoni); Marchesi (dal 46′ Dionisi), Biondi; Di Carmine.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' Giro palla del Pineto, attende passiva la formazione amaranto 78' Si attende solo il fischio finale al Mariani, gli amaranto non ci credono più 74' TRIS DEL PINETO. Fucilata da fuori area di Lomabrdi, Ciobanu non ci arriva, con la sfera che muore all’angolino. Partita ormai in cassaforte per gli abruzzesi 71' Dentro Panaioli per Nwachukwu 68' Si fa durissima adesso per gli uomini di Formisano, costretti all’inferiorità numerica e sotto di due gol a venti minuti dal triplice fischio 64' ROSSO PER DI CARMINE! Entrata in ritardo dell’ex Hellas Verona, secondo giallo per lui e Livorno in inferiorità numerica. Piove sul bagnato in casa amaranto 61' Altro check dell’FVS che non concede il rigore agli amaranto, terminate adesso le chiamate al monitor per Formisano 61' Problemi per lo stesso Dionisi, gioco fermo 57' DIONISI! L’ex Ternana viene lanciato da Di Carmine a tu per tu con Tonti, salta lo stesso Tonti ma aspetta troppo e viene rimontato dalla retroguardia abruzzese. Enorme chance sprecata dal numero 9 amaranto 55' Botta al volo di Hamlili, Tonti respinge il destro velenoso del mediano amaranto 52' Lombardi scappa in contropiede ma calcia male al momento del dunque 46' Dentro Dionisi e Antoni per Marchesi e Gentile Comincia la ripresa al Pavone Mariani! Termina il primo tempo. Livorno sotto per mano dei timbri di Postiglione e Schirone 52' Continua il pressing abruzzese, in confusione adesso gli amaranto 47' RADDOPPIO DEL PINETO. Germinario calcia da fuori, la sfera colpisce la schiena di D’Andrea e carambola sui piedi di Schirone che trafigge Ciobanu da due passi 45' Saranno otto i minuti di recupero 45' Bruzzaniti crossa dalla sinistra, respinge con i pugni Ciobanu 40' Niente da fare anche in questo caso 39' Altro check al FVS per un probabile tocco di mano su un tiro di Biondi 36' Check concluso, nessun provvedimento per il difensore labronico 34' FVS in azione, potenziale cartellino rosso per Noce 33' A terra Schirone, gioco fermo 31' Provano ad alzare i giri del motore gli uomini di Formisano ma contiene bene la compagine abruzzese 23' Giallo per Odjer, in ritardo su D’Andrea 22' Dentro Nebuloso per Amadio, fuori per infortunio 19' Affondo di Bruzzaniti, cross troppo lungo e che si spegne in out 18' Numero di D’Andrea, la palla sfila a centro area ma non ci arriva nessuno, si salvano gli amaranto 13' Duro Noce su D’Andrea, altra punizione per gli abruzzesi 12' Fuorigioco di Di Carmine, vanificata l’azione offensiva amaranto 8' Gioco piuttosto spezzettato in questo avvio, poca fluidità in fase di possesso 6' Altra partenza da dimenticare per gli amaranto, già sotto nel risultato dopo neanche cinque giri d’orologio 4' GOL DEL PINETO! Piazzato di Bruzzaniti, Postiglione svetta su Mawete e porta avanti i suoi trovando l’angolino, immobile Ciobanu che non ci può arrivare 2' Calcio di punizione per il Pineto, fallo di Hamlili su Lombardi L’arbitro fischia l’inizio del match!

