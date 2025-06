Formisano è il nuovo mister del Livorno. “So cosa vuol dire vivere di mare e pallone”

Il club labronico ha perfezionato l'accordo con il tecnico campano - ex Perugia e Pianese - che oggi si presenta per la prima volta in amaranto. "Non amo un calcio fatto di numeri. Cerco la volontà di dominio del gioco. Sono un allenatore che cerca l'empatia e che nel bene o nel male ti dice cosa pensa".

È ufficiale: a partire da oggi Alessandro Vittorio Formisano, 34 anni, sarà il nuovo allenatore dell’U.S. Livorno 1915 (clicca qui per la sintesi video della conferenza stampa di presentazione). Il club labronico ha infatti perfezionato un accordo con il tecnico campano – ex Perugia e Pianese – che oggi si presenta per la prima volta in amaranto in una conferenza stampa andata in scena ai Bagni Tirreno. “Sono un allenatore che ha lasciato casa sua fin troppo presto e che è molto più grande, per vissuto personale, della giovane età che ho. Non vi fate ingannare dall’anagrafica. Ho già molte stagioni sulle spalle – ha detto il tecnico in conferenza stampa – Qui ho visto i bambini giocare nel gabbione. Ed è una cosa bellissima. Livorno è una città in cui si può ancora giocare a calcio per strada. E io cercherò di riportare questo sogno nel mio calcio giocato. So cosa vuol dire vivere di mare e pallone e qui è una cosa che si respira. Io non intendo il calcio come una questione di vita o di morte ma da napoletano lo posso intendere come una questione di vita, che mi fa alzare la mattina e pensare al pallone. Sono pronto a questo tipo di realtà”.

“Sono un allenatore che cerca l’empatia e che nel bene o nel male ti dice cosa pensa e prova a coinvolgerti nelle problematiche. Posso essere il tuo miglior amico come il tuo peggior nemico. Vivo questa professione h24 mettendo da parte tutto, vorrei tanto che i calciatori che fanno parte di questo progetto diano tutto per questa causa. Pretendo ma do molto”.

Chi è Alessandro Formisano – Nato a Napoli il 10 novembre 1990, Formisano è un tecnico ben preparato e ambizioso, il più giovane tecnico italiano che, con il Perugia, si è affacciato al calcio professionistico a soli 33 anni. Licenza UEFA B, si è distinto già nel settore giovanile con ruoli a Casertana, Benevento (U17) e Perugia (U19).

Il percorso da tecnico professionista – Perugia, Berretti e prima squadra – 19 dicembre 2020: inizia l’avventura con la Primavera/Berretti. 19 dicembre 2023: promosso alla guida della prima squadra, diventando uno dei più giovani tecnici professionisti in Italia. Raggiunge pieno consenso per la sua mentalità offensiva e organizzata.

Ottobre 2024: chiude l’esperienza con il Grifo.

Pianese (Serie C, Girone B) Arriva a dicembre 2024, subentrando a Prosperi. Conduce il club al 8° posto, conquistando per la prima volta i playoff, poi eliminati nel secondo turno dal Pescara. Il 4 giugno 2025 rescinde consensualmente, salutato con affetto dal club e dai tifosi.

L’accordo con l’Us Livorno – Il Livorno lo ha scelto con convinzione come guida per il ritorno in Serie C. L’intesa è arrivata dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con la Pianese e in contemporanea alla separazione del precedente tecnico Paolo Indiani. Formisano porterà anche il suo staff: il vice Valerio Pignataro, preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi, collaboratore tecnico Giacomo Lenzi, e preparatore portieri Pietro Parascandolo.

La filosofia di gioco – Durante il percorso con Pianese e Perugia, Formisano ha adottato schemi propositivi, spesso il 3-4-2-1, capace di valorizzare il possesso palla, le sovrapposizioni laterali e uno stile moderno e aggressivo. “Non avrò mai un solo 11 titolare, a me piace variare molto”, ha detto in conferenza stampa il mister.

La sua squadra, pur giovane, ha dimostrato compattezza, corsa e identità: qualità che il Livorno cerca per trasformarsi da neopromosso a protagonista.

Il club amaranto scommette dunque su un allenatore giovane, ambizioso, con già esperienze e risultati concreti in Serie C. Formisano presenta le caratteristiche ideali per costruire un percorso di crescita: calcio propositivo, gestione moderna e spirito di squadra.

