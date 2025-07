Us Livorno 1915, partnership con Confesercenti e Confcommercio

Nella sede di Confesercenti Livorno la prima conferenza stampa della stagione 2025/2026 tra calcio mercato e l'annuncio del legame con le due associazioni di categoria. Mister Formisano: "Dovremo essere bravi ad entrare in punta di piedi nel nuovo campionato". Mazzoni: "Tani, Ciobanu, Fancelli, Russo, Calvosa, Arcuri, Hamlili, Capparella, Malva, Risaliti, Bonassi e Marinari sono le conferme". Tutti i presenti: "Igor, vinci questa battaglia"

di Lorenzo Evola

Lunedì 7 luglio 2025. È questa la data che segna lo spartiacque tra passato e futuro in casa amaranto, tra una stagione esaltante e un nuovo corso che sta per cominciare, tra il dilettantismo lasciato alle spalle e l’entusiasmo per il ritorno nel professionismo. Nella sede di Confesercenti Livorno in via Cogorano, 25 è andata infatti in scena la prima conferenza stampa della stagione 2025/2026 per l’Us Livorno 1915. Un incontro tra quadri dirigenziali e stampa incentrato, inevitabilmente, su tematiche piuttosto cruciali per il club labronico nonché di grande interesse per i tifosi, ovvero gli sviluppi del mercato alla vigilia della partenza del ritiro a Montecatini Alto. Non poteva certo mancare, poi, un appello per Igor Protti in seguito al messaggio diffuso pochi giorni fa tramite social dallo stesso iconico ex attaccante amaranto.

Risolto il nodo allenatore con la scelta dell’ex Pianese e in mezzo agli innumerevoli rumors legati a trattative in entrata e in uscita che come sempre infiammano il calciomercato estivo, a fare il punto della situazione a un mese e mezzo circa dall’inizio della regular season di Serie C – il campionato aprirà i battenti domenica 24 agosto – sono intervenuti il presidente amaranto Joel Esciua (in collegamento da New York), il club manager Luca Mazzoni, il nuovo tecnico Formisano e il direttore marketing e comunicazione Maurizio Laudicino. Presenti inoltre Alessandro Ciapini, direttore Confesercenti Livorno e Alessio Giovarruscio, assistente alla direzione Confcommercio Livorno, a testimonianza della nuova partnership stipulata dal club con le due associazioni di categoria: “Siamo contenti della collaborazione con la squadra amaranto. La società amaranto rappresenta anche un volano di marketing turistico, specie in una categoria importante come la Serie C” recitano all’unisono i due. “Prima di tutto vorrei mandare un messaggio, un saluto sentito, una preghiera ad una persona straordinaria, ovvero Igor Protti – esordisce il presidente Esciua in videochiamata – Da parte mia la stima nei suoi confronti è assoluta e sono sicuro che vincerà anche questa battaglia. Tengo a ringraziare Vittorio Mosseri per il lavoro svolto, è stata una figura importante a livello organizzativo. Lui sa che le porte sono sempre aperte nei suoi confronti. Annuncio poi l’arrivo nello staff dirigenziale di Giulia Traini che dal 16 luglio inizierà ufficialmente a lavorare per noi affiancando Massimiliano Casali. Un persona che darà il suo bel contributo, sarà il punto di riferimento con la Lega Serie C”.

Passando a questioni inerenti al campo aggiunge: “La passione e l’entusiasmo della città ci riempiono di orgoglio, faremo di tutto per regalare soddisfazioni alla piazza come è avvenuto quest’anno. Ai nostri tifosi chiedo un po’ di pazienza, la stagione è terminata solo poco più di un mese fa, siamo comunque già a buon punto riguardo alla costruzione della rosa. Nei prossimi giorni ufficializzeremo i nuovi acquisti che partiranno per il ritiro di Montecatini Alto”. Gli fa eco Mazzoni il quale entra più nello specifico nelle dinamiche del mercato: “Dopo vari colloqui abbiamo optato per Formisano, un allenatore giovane ma ben preparato e già con un importante bagaglio di esperienza. Con lui daremo vita ad un progetto biennale, quest’anno metteremo le basi per disputare un campionato all’altezza ma non dobbiamo avere troppa fretta o supponenza. L’obiettivo è recitare il ruolo di mina vagante del torneo. Bisogna lavorare in modo intelligente, evitare di fare il passo più lungo della gamba, anche dal punto di vista economico. Non dimentichiamoci dell’acquisto del campo sportivo, un investimento notevole ma del quale non è stato probabilmente dato troppo risalto. Abbiamo comunque trovato l’accordo con alcuni giocatori di livello che verranno annunciati entro un paio di giorni, giusto il tempo di aspettare l’esito delle visite mediche. Ci tengo a sottolineare che abbiamo scelto a partire dagli uomini prima ancora che dai calciatori, chi arriva deve essere convinto al 100% di indossare questa maglia”. Incalzato dalle domande dei giornalisti, il club manager si concentra sui singoli: “Riguardo alle conferme saranno con noi Tani, Ciobanu, Fancelli, Russo, Calvosa, Arcuri, Hamlili, Capparella, Malva, Risaliti, Bonassi e Marinari. Bellini? Gli abbiamo offerto una cifra più che onesta ma ha deciso di guardare altrove. Ci dispiace ma andremo avanti lo stesso, è un giocatore che in D fa la differenza, in C non è una certezza. Dionisi? La sua è una situazione un po’ diversa, dobbiamo fare delle valutazioni, stiamo ancora trattando, il dialogo è sempre aperto, se vuole rimanere troveremo una soluzione. Rossetti? Ha richieste un po’ troppo alte, ma la trattativa non è ancora chiusa. Brenna? Il discorso è simile a Bellini“. Chiosa finale di mister Formisano: “Dovremo essere bravi ad entrare in punta di piedi in questo campionato, puntiamo a costruire delle basi solide con grande umiltà. La squadra avrà la sua identità ma dovrà essere brava ad adattarsi all’avversario di turno. Posso annunciare che in porta punteremo su un profilo giovane ma di grande qualità. Sul ritiro, ho deciso io di partire un po’ in anticipo perché voglio valutare attentamente i giovani che faranno parte o meno della prima squadra. Dunque la prima settimana sarà di assestamento, dalla seconda in poi, quando si aggiungeranno i nuovi arrivati, entreremo a pieno regime”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©