Stasera Us Livorno 1915-Ternana, debutta il Football Video Support

La Lega Pro Serie C sarà il primo campionato in Europa a utilizzarlo. Salvetti: "La squadra amaranto - spiega il sindaco - è stata scelta dalla Lega e da Sky per aprire ufficialmente la stagione del calcio italiano e della Serie C. Sarà una serata da non perdere e che richiede la presenza del pubblico delle grandi occasioni: diretta con 12 telecamere, la cerimonia iniziale con il Presidente Marani e Cristiano Lucarelli che porterà al centro del campo il pallone"

Il 22 agosto, in occasione di Us Livorno 1915 – Ternana, debutta il Football Video Support. “La squadra amaranto – spiega il sindaco – è stata scelta dalla Lega e da Sky per aprire ufficialmente la stagione del calcio italiano e della Serie C. Sarà un evento di grande prestigio – prosegue Salvetti – con la diretta con 12 telecamere, la cerimonia iniziale con il Presidente della Serie C Matteo Marani, Cristiano Lucarelli che porterà al centro del campo il pallone per il calcio d’inizio e l’esordio della sperimentazione del VAR a richiesta. Insomma, una serata da non perdere e che richiede la presenza del pubblico delle grandi occasioni anche per mostrare a tutti la grande passione che Livorno sa smuovere intorno ai colori amaranto. Per l’occasione i lavori che l’amministrazione comunale aveva previsto all’interno della struttura e fuori dalla tribuna sono terminati, mentre quelli sull’esterno della gradinata stanno proseguendo. Il colpo d’occhio è veramente eccellente, il manto erboso è bello come mai, nuove balaustre più sicure, seggiolini amaranto, bianchi e gialli, spazi rinnovati nelle tribunette riservate alla stampa e molti interventi richiesti per la sicurezza e la miglior gestione dell’afflusso degli spettatori. Insomma, l’Armando Picchi pronto per mostrarsi insieme alla squadra e ai suoi sostenitori al pubblico italiano. Il Livorno è tornato”. La Lega Pro Serie C sarà il primo campionato in Europa a utilizzare il FVS. Come funzionerà il Football Video Support? Come si legge in un articolo di sport.sky.it, le squadre avranno la possibilità di chiamare per due volte il FVS, gestito direttamente dal quarto uomo. Per distinguere le chiamate delle squadre ci saranno due colori: viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per la squadra ospite. Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente è confermato l’errore o un episodio rilevante sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata al numero di partenza (2). Importante l’intervento di Pierluigi Collina, favorevole alla sperimentazione della tecnologia in un campionato che è sempre più esperimento e appoggio al calcio italiano.

