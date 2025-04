Us Livorno – Flaminia 2-2. Solo un pari per gli amaranto al Picchi

Gli uomini di Indiani vengono bloccati dai laziali di Onofri nella penultima uscita in campionato all'Ardenza. Il rigore di Tascini e il timbro di Ciganda rendono vani i sigilli di Malva e Rossetti

di Lorenzo Evola

Festa a metà. Sotto una fitta pioggia gli uomini di Indiani non vanno oltre il pareggio contro i rossoblù di mister Onofri e falliscono l’appuntamento con quel successo che manca al Picchi da inizio marzo. Al gol su rigore di Tascini nel primo tempo (male Cardelli in uscita) rispondono i timbri di Malva (Mvp) e Rossetti (appena entrato) nella ripresa, ma ad un quarto d’ora dalla fine Ciganda fissa il risultato finale approfittando di una dormita di una distratta retroguardia labronica. Poco male per Luci e compagni, attesi adesso dalle ultime tre uscite della regular season prima della Poule Scudetto Serie D.

La cronaca

Di ritorno al Picchi dopo i festeggiamenti per la promozione gli amaranto partono subito in svantaggio. Dopo cinque giri d’orologio infatti Tascini viene pescato in area, Cardelli valuta male i tempi di uscita e travolge il numero 9 rossoblù. Per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’indicare il dischetto, dal quale si presenta lo stesso centravanti ospite, freddo nello spiazzare Cardelli e portare avanti i suoi. I labronici si riversano subito nella metà campo dei laziali ma senza impensierire più di tanto Nespola, eccezion fatta per il gol di Dionisi, annullato per il fuorigioco segnalato dal guardalinee. Poco oltre la mezz’ora la più grande occasione della prima frazione cade sulla testa di Siniega, bravo a svettare in area su cross di Parente, ma la sfera impatta sul montante a Nespola battuto. Al tramonto dei primi 45’ ci prova anche Hamlili dalla distanza, l’estremo difensore laziali fa buona guardia e blocca in due tempi.

Il forcing labronico prosegue anche nella ripresa e – grazie anche ad un calo piuttosto evidente degli uomini di Onofri – porta i suoi frutti. È un uno due micidiale quello di Dionisi e compagni, che prima trovano il pari con Malva, bravo a piazzare un destro all’angolino dal limite dell’area su sponda di Siniega, per passare poi in vantaggio con Rossetti (allo scoccare dell’ora di gioco) nel posto giusto al momento giusto sulla respinta di Nespola al tiro di Dionisi per il più facile dei tap in. Sembrerebbe tutto fatto in casa Livorno ma il Flaminia necessita di punti salvezza e non molla la presa. Ad un quarto d’ora dalla fine gli sforzi dei laziali vengono premiati. Da un cross dalla sinistra, Ciganda elude la marcatura (piuttosto blanda a dir la verità) di Borri per siglare il 2-2 con un colpo di testa ravvicinato. Il numero 20 rossoblù avrebbe pure la palla del possibile 3-2 ma spara clamorosamente alto a pochi metri dalla porta. Indiani tenta di ravvivare i suoi con i cambi ma finisce la benzina in casa amaranto e fino al triplice fischio all’Ardenza, non succedere praticamente più nulla.

Le pagelle

Cardelli 5.5: In ritardo in uscita su Tascini, che non lo perdona dagli undici metri. Incolpevole sul gol di Ciganda.

D’Ancona 5.5: Il Flaminia sfonda spesso e volentieri dalla sua parte, va in difficoltà al cospetto dei vari Sirbu e Casoli. Non è un caso che Indiani lo richiami negli spogliatoi prima del triplice fischio (dal 77′ Marinari sv).

Borri 5: Piazzato al centro della difesa, non riesce a mantenere unito il reparto e anzi commette un paio di errori da matita blu. Distratto sul 2-2 di Ciganda, rischia di combinare la frittata nel finale ma il numero 20 per sua fortuna spara alle stelle.

Siniega 5.5: Colpisce una traversa che grida ancora vendetta ma difensivamente parlando appare ben poco solido, sulla falsariga dei suoi compagni di reparto. Si riscatta parzialmente con la sponda per l’1-1 di Malva.

Bonassi 5.5: A destra non è un fattore rispetto ad altre uscite. Getta alle ortiche un facile tap in all’alba della prima frazione, per il resto dei minuti non offre spunti degni di nota.

Hamlili 6.5: Fatica a tenere unita la squadra nel primo tempo, alle sue spalle si aprono spesso e volentieri spazi invitanti. Con il passare dei minuti però prede le misure, ci prova pure da fuori ma Nespola gli dice di no. Nella ripresa, con il fisiologico calo dei dirimpettai laziali, si riscatta alla grande pescando prima Malva che sciupa, e poi Dionisi in occasione del 2-1 labronico.

Bellini 6: Lontano dalla migliore condizione, fa valere la sua grinta nella ripresa trascinato anche da una maggior vivacità dell’intera formazione amaranto. Standing ovation per lui al momento della sostituzione, resta un simbolo della magnifica cavalcata labronica del 2024/2025 (dal 72′ Luci sv).

Parente 6: Rispolverato dopo tempo immemore da Indiani, offre una prova tutto sommato ordinata sulla sinistra anche se potrebbe osare di più in fase di spinta. Si limita al compitino, pur finendo in crescendo.

Dionisi 6: Primo tempo piuttosto evanescente, segna su assist di Malva ma è oltre l’ultimo difensore. Più incisivo nella seconda metà di gara quando entra in entrambi i gol degli amaranto. Si sono viste sue versioni migliori ma strappa comunque la sufficienza (dal 83’ Brenna sv)

Malva 7: Sicuramente il più brillante della truppa di Indiani, svaria su tutto il fronte e semina panico tra la retroguardia laziale, peccando tuttavia di un po’ di concretezza. Concretezza che trova in avvio di ripresa, quando firma il pareggio con un destro a fin di palo su sponda di Siniega. Poco più tardi si divora il 2-1 ma la prestazione di livello comunque resta (dal 83’ Ndoye sv)

Russo 5.5: Parte largo a sinistra ma la marcatura di Orlandi e Benedetti non gli lascia tanto margine di manovra. La situazione non cambia nella ripresa e allora Indiani opta per il cambio (dal 60’ Rossetti 7: Neanche il tempo di entrare che si ritrova sui piedi il pallone del 2-1 solo da spingere in rete)

All. Indiani 6: A promozione raggiunta è fisiologico un calo a livello di prestazione dei suoi ragazzi. Ad un primo tempo un po’ sornione fa seguito una buona ripresa, peccato che Ciganda rovini la festa. Ma, come detto, l’obiettivo è già stato raggiunto.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Borri, Siniega; Bonassi, Bellini (dal 72′ Luci), Hamlili, Parente; Malva, Dionisi; Russo (dal 60′ Rossetti).



Flaminia (3-5-2): Nespola; Benedetti, Lisari, Penchini; Orlandi, Mattei, Malaccari, Ricozzi, Casoli; Sirbu, Tascini

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto non vanno oltre il pareggio contro i rossoblù. Malva e Rossetti rispondono a Tarsini, ad un quarto d’ora dalla fine Ciganda ristabilisce la parità 90' Saranno quattro i minuti di recupero 88' Ammonito anche Ndoye 87' Ultimi minuti di match al Picchi, Livorno che adesso appare un po’ scarico 83' Indiani inserisce anche Brenna e Ndoye per Dionisi e Malva 78' Altra clamorosa chance per Ciganda che spara in curva a porta sguarnita dopo un brutto errore di Borri 77' Spazio anche a Marinari per D’Ancona 75' PAREGGIO DEL FLAMINIA! Da un cross dalla sinistra, Ciganda lasciato tutto solo trafigge Cardelli da distanza ravvicinata 74' Giallo per Hamlili, in ritardo su Ricozzi 72' Dentro anche Bellini per Luci 70' Serpentina di Malva, punizione per gli amaranto 68' Uno due micidiale degli uomini di Indiani, Flaminia che ha visibilmente accusato il colpo 63' GOOOLLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO ROSSETTIII! Hamlili serve Dionisi che prova a spiazzare Nespola, il portiere laziale non trattiene e sulla respinta si avventa Rossetti che segna da due passi 59' Dentro Rossetti per Russo 56' Ancora Malva! Hamili pesca il numero 11 sul secondo palo, la conclusione a botta sicura termina però sul fondo della rete 52' GOOOLLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO MALVAA! Siniega riceve il cross di Dionisi e fa la sponda per Malva che calcia dal limite a fin di palo, non può nulla Nespola. Pareggio amaranto 51' Parente tocca per Malva che spara di prima intenzione, destro deviato in corner 49' Malva lanciato in profondità, recupera Benedetti 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Ospiti avanti grazie al rigore di Tascini in avvio, per gli amaranto una traversa di Siniega e un gol annullato a Dionisi per off side 43' Malva sfonda a sinistra ma sbaglia il tocco per Dionisi in area, niente da fare per gli amaranto 41' Hamlili! Russo tocca per il mediano, destro respinto da Nespola 40' Ultimi scampoli di prima frazione, Livorno ancora alla ricerca del pareggio 38' Siniega a terra, gioco fermo 36' Ci prova Ricozzi da fuori, palla in curva 35' Siniega! Stacco del centrale amaranto, la sfera impatta sul montante a Nespola battuto 35' Livorno ancora a trazione anteriore, si chiude con ordine la compagine laziale 27' Tascini scappa via a Siniega e trova Maccari in area, conclusione sballata quella del centrocampista ospite 26' Continuano a premere gli uomini di Indiani, manca un po’ di precisione negli ultimi venti metri per impensierire Nespola 19' Malva tocca per Dionisi che insacca, il guardalinee segnala l’off side 17' Altro spunto di Malva, trattenuto il numero 11 amaranto, punizione da posizione interessante 14' Contropiede del Flaminia, D’Ancona chiude e concede il corner 10' Gioco spezzettato in questo avvio di gara, terreno reso a dir poco scivoloso per la pioggia che cade costante al Picchi 8' Colpiti a freddo i labronici, chiamati adesso a reagire 5' GOL DEL FLAMINIA! Tascini non sbagla, ospiti in vantaggio 4' RIGORE PER IL FLAMINIA! Tascini supera Cardelli che lo travolge, il direttore di gara indica il dischetto. 3' Borri calcia al volo, Nespola respinge addosso a Bonassi che però manda alto da pochi passi. Ghiotta chance per gli uomini di Indiani 2' Subito avanti gli amaranto, Russo viene chiuso in corner dalla retroguardia ospite L’arbitro fischia l’inizio!

