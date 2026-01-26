(1) Allegati (1) IL NUOVO NUMERO DI COMUNE NOTIZE

Livorno celebra il mito di Fattori: presentato il nuovo numero di “Comune Notizie”

Un’edizione speciale dedicata al bicentenario del maestro e al successo della mostra da 42mila visitatori. Il Sindaco Salvetti: "Un’operazione culturale da incorniciare che ha unito partecipazione e sostenibilità economica"

di Martina Romeo

Presentato ufficialmente questa mattina, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, il nuovo numero di CN – Comune Notizie dedicato interamente alla figura di Giovanni Fattori e alla mostra allo stesso dedicata (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare e scaricare la rivista).

Redatto sotto la direzione di data-path-to-node=”2″ data-index-in-node=”241″>Ursula Galli, con la collaborazione dell’ufficio stampa e dell’URP del Comune di Livorno, edito da Sillabe, il magazine contiene circa una sessantina di pagine tra immagini e testi che raccontano l’importante investimento fatto per celebrare il bicentenario di Fattori e per valorizzare il museo a lui dedicato (oggi chiuso per completare i lavori di restyling).

“Questo nuovo numero di CN, il numero due, è dedicato a colui che è stato l’evento del 2025 dal punto di vista culturale, Giovanni Fattori. – ha aperto la conferenza il sindaco Salvetti – Il numero totale degli ingressi alla mostra è di 42.015, con un totale di entrate pari a 645 mila euro su un impegno complessivo del Comune di 750 mila. Un costo, quindi, quasi interamente recuperato dalle entrate. Sicuramente un’altra operazione da incorniciare”.

Il curatore della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, Vincenzo Farinella, è stato più volte definito la chiave di volta del successo riscontrato. Un qualcosa di possibile anche grazie all’entusiasmo e alla costanza mostrati da Angela Rafanelli, assessora alla Cultura.

“È stato Farinella, cuore della mostra, che ha fatto sì che una parola come ‘rivoluzione’ potesse essere accostata al nome di Fattori. – interviene Rafanelli – Questa mostra è stata un’occasione per tutti di scoprire qualcuno che era più di un pittore, un vero e proprio esempio da seguire. Una mostra che ci ha permesso di riscoprire la reciprocità tra un individuo e la propria città in tempi in cui l’individualismo e l’egocentrismo sono imperanti”.

“Rivoluzione” e “reciprocità”, secondo l’assessora, sono le due parole che perfettamente descrivono questa nuova era culturale a Livorno. “Da qui è nato il progetto ‘W Fattori’ di cui parlo nel mio intervento in questa pubblicazione. Credo fortemente che noi, con questo bicentenario, non abbiamo solo celebrato un anniversario, ma abbiamo dato il via a un nuovo approccio alla cultura fatto di partecipazione, coinvolgimento attivo della comunità e uso consapevole di strumenti come l’Art Bonus, fondamentale per la realizzazione di questo percorso”.

“Questa mostra è stata una rincorsa. – ammette il curatore, Vincenzo Farinella – Siamo partiti a gennaio con l’arrivo di Angela, quando pensavo che ormai l’idea di una grande mostra su Fattori a Livorno fosse tramontata. In otto mesi siamo riusciti, con un lavoro di equipe, a fare un lavoro molto impegnativo ma di grandissima soddisfazione”. Da Farinella non sono mancate, inoltre, promesse per il futuro: prima tra tutte, la scrittura di una monografia bilingue completa su Giovanni Fattori (con particolare menzione all’opera di Raffaele Monti).

“Noi amiamo Fattori da sempre. – sottolinea Giulia Perni, direttore editoriale di Sillabe, presente insieme a Laura Belforte e Susanna Coseschi – Essere parte di questo entourage con la rivista e il merchandising è stato un piacere per noi. Abbiamo lavorato per Modigliani e siamo orgogliosi di com’è andata con Fattori”. La casa editrice, durante il lavoro per la mostra, ha tenuto a evidenziare anche la grande importanza dei più piccoli con un libro, “Gio e Fattori”, agli stessi dedicato, acquistabile online o nel bookshop del museo. Un modo per avvicinare anche i più giovani al personaggio del pittore.

Ringraziamento particolare è andato, inoltre, a Fondazione Livorno. Un partner che non ha mai mancato di sostenere il Comune e la città stessa continuando a portare sempre più avanti la cultura nel territorio labronico. Olimpia Vaccari, presente per la Fondazione, non ha mancato di evidenziare l’importanza di CN – Comune Notizie, definendolo un importante aiuto per gli studiosi e vera e propria dimostrazione delle capacità non solo della casa editrice, ma di tutte le parti coinvolte.

“Sul CN, oltre al resoconto della mostra, vi sono pezzi sulla storia del museo, sulla storia di Villa Mimbelli, sui suoi abitanti e su personaggi importanti non solo per il Museo Fattori, ma anche per Livorno. – precisa, infine, Ursula Galli – Interessanti, tra gli altri, sono il saggio del professor Farinella, che unisce lo scrittore Bianciardi a Fattori, l’intervento della restauratrice Silvia Fiaschi e le storie del restauratore Piero Ungheretti e del ‘monument man’ livornese Giuseppe Costagliola. È stato un numero a cui ho avuto piacere di lavorare e che non sarebbe venuto così bene senza l’aiuto delle mie colleghe dell’ufficio stampa”.

Il magazine, distribuito in occasioni pubbliche, è già consultabile in pdf sul sito del Comune.

