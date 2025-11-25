Livorno scelta per il Campionato Regionale 2027: successo per la Gara Indoor degli Arcieri Livornesi

Si è conclusa con grande partecipazione la Gara Indoor 18 metri organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani” ASD presso il complesso “La Bastia”

Si è conclusa con grande partecipazione la Gara Indoor 18 metri organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani” ASD presso il complesso “La Bastia”. L’evento, inserito nel calendario nazionale FITARCO, ha richiamato oltre 110 arcieri provenienti da tutta la Toscana, confermandosi una delle competizioni indoor più partecipate del panorama regionale.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di rilievo non solo sportivo ma anche istituzionale. Durante i saluti ufficiali, il Presidente Regionale FITARCO Toscana ha annunciato che Livorno ospiterà il Campionato Regionale Indoor nel 2027, assegnazione che premia il lavoro degli Arcieri Livornesi e la crescita del tiro con l’arco sul territorio.

Un riconoscimento prestigioso che permetterà alla città di accogliere atleti e società da tutta la Toscana, con ricadute positive in termini di attività sportiva, promozione del territorio e coinvolgimento del pubblico.

Risultati principali

Tra le prestazioni più rilevanti:

Arco Olimpico Senior Maschile: Jacopo Cricchio (535), seguito dal livornese Simone Caruso (531).

Arco Olimpico Allieve Femminile: vittoria netta di Matilde Gori con 555

Arco Compound Senior Maschile: primo posto di Luca Maremmani con 588

Arco Nudo Senior Maschile: successo di Giacomo Fattori con 511

Visually Impaired 1:

Ottimi risultati anche nelle gare a squadre, con importanti affermazioni per Arcieri Città di Pescia,

A.S.D. Arco e Sport Bellaria, Frecce Pisane, Archi del Grande Falco e Arcieri delle Sei Rose nelle diverse categorie giovanili e master.Un appuntamento di qualità per Livorno e per il movimento arcieristico toscano.

La manifestazione ha evidenziato una solida organizzazione, un pubblico numeroso e il crescente entusiasmo che caratterizza il tiro con l’arco in Toscana. La Compagnia Arcieri Livornesi, da anni impegnata nella promozione dello sport a livello agonistico e giovanile, si prepara ora a dare il meglio in vista dell’importante appuntamento del 2027.

Risultati generali

Risultati Individuali:

Arco Olimpico – Senior Maschile

CRICCHIO Jacopo – Dyamond Archery Palermo – 535 punti;

CARUSO Simone – Arcieri Livornesi – 531 punti;

SCAGLIONE Antonio – Maremmana Arcieri – 525 Arco Olimpico – Senior Femminile

CELANO Sara – S.D. Frecce Pisane – 496 punti. Arco Olimpico – Master Maschile

GIORGI Maurizio – Arcieri della Real Villa – 527 punti;

ROSELLINI Luca – Arcieri della Real Villa – 524 punti;

BASILE Giuseppe – Arcieri Citta’ di Pescia – 521 Arco Olimpico – Junior Maschile

DE GIOVANNI Davide – Arcieri Livornesi – 576

Arco Olimpico – Junior Femminile

GENOVESI Martina – S.D. Arco e Sport Bellaria – 522 punti;

TOGNOCCHI Isabella – S.D. Comp. Frecce Apuane – 508 punti;

BALESTRA Elis – S.D. Arco e Sport Bellaria – 502 punti.Arco Olimpico – Allievi Maschile

CARMIGNANI Niccolo – Arcieri Citta’ di Pescia – 510 punti;

TACCOLA Paolo – ASD Arc.Cascinesi – 495 punti;

D’EMILIO Marco – S.D. Frecce Pisane – 473 punti. Arco Olimpico – Allieve Femminile

GORI Matilde – Arcieri Citta’ di Pescia – 555 punti;

PERIA Guenda – Archi Del Grande Falco Asd – 533 punti;

PERIA Irene – Archi Del Grande Falco Asd – 504 punti; Arco Olimpico – Ragazzi Maschile

SERVI Dylan – Arcieri Citta’ di Pescia – 532 punti;

PERIA Filippo – Archi Del Grande Falco Asd – 517 punti;

BRACALONI Davide – S.D. Frecce Pisane – 441 punti. Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

GRASSO Alessia – Archi Del Grande Falco Asd – 464 punti;

GIUNCHINO Sveva – Archi Del Grande Falco Asd – 441 punti;

SERIO Vera Maria – Arcieri Livornesi – Arco Olimpico – Giovanissimi Maschile

BRANDANI Simone – Arcieri Citta’ di Pescia – 486 punti;

MONETTI Alessio – ASD Arc.Cascinesi – 371 punti. Arco Olimpico – Giovanissimi Femminile

DEL VIGNA Rachele – Arcieri Citta’ di Pescia – 473 punti;

GORDON Emily Rose – S.D. Frecce Pisane – 350 punti. Arco Compound – Senior Maschile

MAREMMANI Luca – S.D.Arc.di Rotaio – 588 punti;

STAGI Nicola – S.D.Arc.di Rotaio – 582 punti;

GALLETTI Fabrizio – Arcieri Storici Aquila Nera – 566 Arco Compound – Senior Femminile

BEVINETTO Caterina – Arcieri Storici Aquila Nera – 532

Arco Compound – Master Maschile

1) BARDUCCI Gianni – Arcieri Citta’ di Pescia – 564 punti;

STELLACCI Davide – S.D. ARCIERI COSTA ETRUSCA 562

punti;

DEL NISTA Paolo – Arcieri Livornesi – 520 Arco Compound – Ragazzi Maschile

COLAPIETRO Federico – ASD Arcieri del Micco – 475 Arco Compound – Giovanissimi Femminile

BOTTONI Emma – G.L. D’Appiano – 580 punti. Arco Nudo – Senior Maschile

FATTORI Giacomo – Asd Arcieri Dei Salici – 511 punti;

FALCIANI Francesco – S.D. Frecce Pisane – 509 punti;

CINI Stefano – S.D. Comp. Frecce Apuane – 498 punti. Arco Nudo – Senior Femminile

BACIN Florentina Cristina – Arcieri Citta’ di Pescia – 509 punti;

BRACCINI Rania – Arcieri Lucca – 482 punti;

SANTONI Argene – Arcieri Livornesi – 467 Arco Nudo – Master Maschile

CARMIGNANI Stefano – Arcieri Citta’ di Pescia – 478 punti;

DE MARTINI Giuliano – Asd Frecce Libere Cascina – 453 punti;

ZARRIELLO Gerardo – Asd Frecce Libere Cascina – 453 Arco Nudo – Master Femminile

SACCHETTI Paola – ASD Arcieri del Micco – 456 punti;

BELLI Michela – S.D. Comp. Frecce Apuane – 452 punti;

SCHEZZINI Claudia – Archi Del Grande Falco Asd – 335 Arco Nudo – Allieve Femminile

BINI Caterina – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 436 punti;

ZANOBONI Giulia – Arcieri Citta’ di Pescia – 273 Arco Nudo – Ragazzi Maschile

1) MASSA Francesco Maria – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 395 punti;2) FEDI Paolo – Arcieri Citta’ di Pescia – 390 punti;

BELLUCCI Niccolo’ Dyllan – Asd Arcieri Delle Sei Rose – 293 Visually Impaired 1 – Unica

PANARIELLO Matteo – Arcieri Livornesi – 401 Risultati Individuali:

Arco Olimpico – Junior Femminile

S.D. Arco e Sport Bellaria – GENOVESI Martina

1.509 punti BALESTRA Elis CIONINI Angelica

Arco Olimpico – Allievi Maschile

ASD Arc.Cascinesi TACCOLA Paolo

1.395 punti CANCIELLO Giuseppe GRAZIANI Giovanni

S.D. Arco e Sport Bellaria DERI Matteo 933 punti MASSEI Gabriele

MANNUCCI Francesco

Arco Olimpico – Allieve Femminile

Arcieri Citta’ di Pescia GORI Matilde

1.524 punti CENTINI Carlotta MAGISTRO Noemi

Arco Olimpico – Ragazzi Maschile

1) A.S.D. Frecce Pisane BRACALONI Davide

1.220 punti PINNA Samuele VEZZOSI Gabriele

Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

Archi Del Grande Falco Asd GRASSO Alessia

1.271 punti GIUNCHINO Sveva CAFARO Dora

Arco Nudo – Senior Maschile1) A.S.D. Comp. Frecce Apuane CINI Stefano

1.343 punti BERNACCA Daniele FERRARI Mario Lorenzo

S.D. Frecce Pisane 1.316 punti GIUDICE Pietro FALCIANI Francesco

ZUMARAN Aldo Franco

Arco Nudo – Senior Femminile

Arcieri Citta’ di Pescia BACIN Florentina Cristina

1.416 punti STABILE Sabrina PEREGRINI Paola

Arcieri Livornesi SANTONI Argene 1251 punti GIANTOTARO Elita BACHERINI Franca

Arco Nudo – Master Maschile

Asd Arcieri Delle Sei Rose BARSOTTI Marco

1.234 punti CESARI Rutilio ZANELLO Maurizio

