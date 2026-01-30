Livorno verso l’Europa dell’endurance: Iron Team Adventure Race al via dei Campionati Europei

Un’impresa storica per lo sport livornese e per l’endurance italiana: ad agosto l’Iron Team Adventure Race rappresenterà Livorno e l’Italia ai Campionati Europei ARWC in Danimarca, una delle competizioni di avventura più dure e prestigiose al mondo

Livorno si prepara a scrivere una pagina inedita della propria storia sportiva guardando all’Europa dell’endurance. Ad agosto, per la prima volta, un team livornese prenderà parte al Campionato Europeo di Adventure Racing – ARWC Endurance, una delle competizioni più impegnative e affascinanti del panorama internazionale.

A rappresentare l’Italia e la città sarà l’IRON Team Adventure Race di Livorno, realtà emergente dello sport outdoor nata da un progetto ambizioso che unisce passione, competenze tecniche e spirito di squadra. Un debutto assoluto per l’endurance italiana in una manifestazione che mette alla prova corpo e mente ben oltre i limiti tradizionali.

L’Adventure Race è uno sport di squadra estremo, dove la velocità pura passa in secondo piano rispetto alla resistenza, alla strategia e alla capacità di orientamento. Gare che durano giorni, con poche ore di sonno, in cui nulla è lasciato al caso e ogni decisione può fare la differenza.

Il team livornese è capitanato da Alessandro Demuro, triatleta con esperienza in numerose discipline outdoor, ed è composto da atleti con background differenti ma complementari. Accanto a lui c’è Max, atleta ed esperto di mountain bike con un solido passato nel Soccorso Alpino e nelle Forze Speciali, e Sofia, appassionata di escursionismo e trekking. Il gruppo si distingue anche per una forte vocazione internazionale, grazie alla presenza di atleti e atlete di diverse nazionalità, rendendo il progetto aperto e multiculturale fin dalle sue basi.

Il Team Iron Livorno, nato da un gruppo di amici e amiche accomunati dall’amore per le esperienze sportive outdoor, sarà impegnato dal 27 al 30 agosto in Danimarca nei Campionati Europei di Adventure Race. Un appuntamento chiave non solo per il prestigio della manifestazione, ma anche perché vale come tappa di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027 in Croazia.

Il programma di gara è quanto di più completo e impegnativo si possa immaginare: trail running, trekking, mountain bike, orienteering, nuoto, arrampicata, kayak e molte altre prove si susseguiranno senza sosta, mettendo alla prova resistenza fisica, capacità tecniche e spirito di squadra.

Parallelamente all’attività agonistica, il progetto continua a crescere e guarda al futuro. Il team è alla ricerca di atleti e atlete, sia esperti che principianti motivati, amanti degli sport outdoor e del lavoro di squadra, persone curiose, resilienti e desiderose di mettersi alla prova entrando a far parte di una vera famiglia sportiva.

C’è spazio anche per aziende e realtà del territorio interessate a sostenere un progetto in forte espansione. Il team è infatti alla ricerca di sponsor e partner che vogliano ottenere visibilità a livello europeo e internazionale, associando il proprio brand a valori come avventura, resistenza, natura, inclusione e spirito di squadra.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare il numero WhatsApp +39 340 3965119.

Livorno è pronta a spingersi oltre i confini nazionali: l’avventura europea dell’Iron Team Adventure Race sta per cominciare.

