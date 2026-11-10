Livorno9 Boca C5, U 15 galattici: rimonta da 0-3 a 7-4. Under 17 ko a Torrita

Una rimonta da applausi, di quelle che raccontano meglio di qualsiasi parola il carattere di una squadra. Gli Under 15 del Livorno9 Boca C5 firmano un’impresa contro la corazzata Versilia C5: sotto di tre reti al termine del primo tempo, gli amaranto cambiano marcia nella ripresa, segnano sei gol e si impongono con un incredibile 7-4. Una vittoria che vale anche il secondo posto in classifica, in coabitazione proprio con il Versilia e con la Midland Firenze.

Under 15, una rimonta da sette meraviglie

La giornata non era iniziata nel migliore dei modi per mister Agosti e il vice Guelfi. Durante il riscaldamento, infatti, si infortuna Staphano Huallanca, importante punto di riferimento difensivo, costringendo lo staff a rivedere i piani e modificare il quintetto iniziale.

Gli amaranto partono comunque bene, ma dopo una super parata del portiere ospite è il Versilia a trovare la via del gol e a portarsi in vantaggio. La partita si accende subito, con ritmi elevati e occasioni da entrambe le parti. I livornesi provano a rispondere, ma devono fare i conti con un estremo difensore ospite in giornata di grazia, protagonista di tre interventi straordinari: prima su Omar ElMekki, poi su capitan La Verde e infine su Bekaye Kounta.

A pochi secondi dall’intervallo, sul 3-1 per gli ospiti, arriva anche una rete incredibile: un tiro da circa 25 metri, con il portiere Paperi fuori area, che non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete, incredulo. Il Versilia va così al riposo avanti di tre gol, con merito e dopo aver realizzato quattro reti in una prima frazione comunque equilibrata.

Nella ripresa il copione sembra inizialmente non cambiare. Il Versilia continua a spingere e il Livorno9 Boca C5 deve fare i conti anche con la sfortuna: una traversa e un palo negano infatti la gioia del gol agli amaranto. Ma i ragazzi di Agosti non si arrendono, continuano a macinare gioco e occasioni e vengono premiati.

In appena tre minuti arriva una straordinaria sequenza di tre reti che riporta il risultato in parità. Da quel momento comincia un finale semplicemente pazzesco: negli ultimi cinque minuti i livornesi trovano altre tre marcature, completando una rimonta memorabile e chiudendo sul 7-4.

Protagonista assoluto Bekaye Kounta, autore di un poker. Le altre reti amaranto portano la firma di Mattia La Verde e Gabriele Costa.

Con questo successo l’Under 15 sale al secondo posto, a pari punti con Versilia C5 e Midland Firenze. Il prossimo appuntamento è in programma domenica mattina a San Giovanni Valdarno, con calcio d’inizio alle 11.30.

Under 17, reazione tardiva: a Torrita finisce 5-4

Si interrompe invece dopo due vittorie consecutive la striscia positiva degli Under 17, che nella trasferta di Torrita di Siena incassano la terza sconfitta stagionale di misura: 5-4 il risultato finale.

Una partita dai due volti. Nel primo tempo i livornesi faticano a pungere, mentre i padroni di casa sfruttano praticamente tutte le occasioni a disposizione, andando al riposo sul 4-1.

Nella ripresa, però, la musica cambia. Dopo i primi cinque minuti gli amaranto cominciano a macinare occasioni, costringendo gli avversari a difendersi a lungo nella propria metà campo. Il portiere locale si rivela il migliore in campo, mentre qualche imprecisione e la poca lucidità sotto porta impediscono ai ragazzi livornesi di completare la rimonta. La partita termina così 5-4, al termine di un secondo tempo giocato quasi interamente nella metà campo avversaria.

La sconfitta lascia comunque indicazioni importanti. Gli Under 17 si trovano ora a due punti dalla zona playoff e il calendario si preannuncia particolarmente impegnativo: nelle prossime giornate affronteranno tutte le squadre che occupano le prime posizioni della classifica.

C’è però un dato che racconta bene il percorso della formazione amaranto: questa è la terza sconfitta stagionale arrivata con un solo gol di scarto. Un segnale di come la squadra abbia saputo finora giocarsela alla pari con tutte le avversarie, senza mai incassare passivi pesanti. Il bilancio parla di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte di misura.

Il prossimo impegno è fissato per sabato al PalaCecconi, dove gli amaranto ospiteranno la Midland Firenze, formazione che naviga nella parte alta della classifica.

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