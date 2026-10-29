Livorno9 Boca Futsal, Under 17 travolgente: cinquina di Vaiani. Under 15 sconfitta dal Prato

I più grandi vincono 6-1 in trasferta a San Giovanni Valdarno. I ragazzi dell'Under 15 cedono con lo stesso risultato alla capolista, ma restano secondi in classifica dopo una prova combattiva

Le formazioni giovanili del Livorno9 Boca Futsal non riescono a fare bottino pieno nel fine settimana: sorride l’Under 17, mentre l’Under 15 deve arrendersi alla capolista Prato C5.

Under 17, di Vaiani – La squadra Under 17 conquista tre punti nella trasferta di San Giovanni Valdarno, imponendosi con un netto 6-1. La partita si chiude praticamente già nel primo tempo, terminato proprio con sei reti all’attivo per i livornesi e una per i padroni di casa. Nella ripresa non arrivano altri gol: gli amaranto gestiscono il possesso con un buon giro palla e, quando riescono a trovare gli spazi per colpire, devono fare i conti con un portiere locale attento. Dall’altra parte, Riccardo Suligoj si mette in evidenza negli ultimi cinque minuti con tre grandi interventi. Ancora sugli scudi Tiziano Vaiani, autore di una manita, mentre l’altra rete porta la firma del capitano Aimen Bouaziz.

Prossimo impegno sabato alle 18 al PalaCecconi, dove gli amaranto affronteranno il San Gimignano.

Under 15, il Prato passa ma gli amaranto lottano – Sconfitta per l’Under 15, superata 6-1 dal Prato C5, che resta così da solo in vetta alla classifica. I livornesi mantengono comunque il secondo posto. La formazione laniera, molto fisica, mette in difficoltà i ragazzi amaranto, che vanno al riposo sotto 3-1. Pesa anche il palo colpito dal capitano Mattia LaVerde, un episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della gara.

Nella ripresa il Livorno9 Boca Futsal prova a riaprire la partita, ma gli ospiti trovano la quarta rete. I ragazzi del patron Lombardi non si arrendono e tentano anche la carta del portiere di movimento, costruendo due clamorose occasioni davanti alla porta pratese. Becaye Kounta e Omar Elmekki, però, non riescono a concretizzarle.

Nel finale il Prato segna altre due reti e fissa il risultato sul 6-1. Un passivo forse troppo pesante per quanto visto in campo, anche se la vittoria dei lanieri è meritata. La rete amaranto porta la firma di Stefano Huallanca.

Al termine della gara, il collaboratore tecnico amaranto Shedly Chebbi ha commentato: “Bravini i nostri ragazzi. Nonostante la differenza di età, hanno lottato quasi alla pari contro forse la migliore squadra del campionato. Il risultato è troppo largo: i nostri non meritavano assolutamente cinque reti di differenza. Complimenti al Prato per la bella prestazione e la meritata vittoria”.

La partita rappresenta comunque un test importante per la crescita del gruppo livornese. La differenza anagrafica tra le due squadre era infatti significativa: il Livorno9 Boca Futsal ha schierato due ragazzi del 2014, sei del 2013 e quattro del 2012, mentre tutti e dodici i giocatori del Prato erano nati nel 2012.

Il prossimo appuntamento vedrà gli amaranto impegnati in trasferta a Firenze, domenica alle 11 al PalaIsolotto.

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