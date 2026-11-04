Livorno9 Boca Futsall. L’U17 mette la quinta, U15 un altro stop

Gli amaranto conquistano tre punti importanti e salgono al quarto posto in zona playoff. Seconda battuta d’arresto consecutiva per l’Under 15, che cede 5-2 al Palaisolotto dopo una gara combattuta fino a cinque minuti dalla fine

Prosegue il momento positivo della formazione Under 17 del Livorno9 Boca Futsal, che al PalaCecconi conquista una bella vittoria per 5-2 contro l’ostico San Gimignano, confermando la propria crescita e una striscia di risultati favorevoli.

Una partita che, soprattutto nella prima frazione, ha messo seriamente alla prova i ragazzi livornesi. Gli ospiti si sono dimostrati avversari insidiosi, ma a tenere in piedi gli amaranto ci ha pensato Diego Papi, protagonista tra i pali con ben 5-6 interventi decisivi nella prima parte del primo tempo, che hanno permesso di mantenere il risultato sullo 0-0. Prima dell’intervallo è arrivato il gol del vantaggio livornese, firmato dal capitano Bouaziz, che ha mandato le squadre al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Livorno9 Boca Futsal ha cambiato marcia, allungando il passo e mostrando anche un bel gioco. Gli amaranto sono riusciti a portarsi sul 5-0, mettendo in cassaforte il risultato. Nei minuti finali il San Gimignano ha trovato due reti, accorciando le distanze fino al definitivo 5-2.

Una vittoria che conferma la crescita dell’identità di gioco della formazione Under 17. Grazie a questi tre punti, i livornesi salgono in quarta posizione, in piena zona playoff. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta a Torrita di Siena, al Palasport Torrita, con calcio d’inizio alle 18.30.

Under 15, seconda sconfitta consecutiva: a Firenze finisce 5-2

Seconda sconfitta consecutiva per la formazione Under 15, battuta 5-2 al Palaisolotto di Firenze al termine di una gara combattutissima, rimasta in equilibrio fino a cinque minuti dalla sirena finale. Proprio nel finale i padroni di casa hanno trovato la quarta e la quinta rete, chiudendo definitivamente la partita e aggiudicandosi meritatamente i tre punti.

Il primo tempo si era concluso sul 2-2, ma con qualche rimpianto per gli amaranto: il capitano Mattia La Verde e Becaye Kounta non sono riusciti a concretizzare due occasioni a tu per tu con il portiere avversario.

Anche nella ripresa la partita è rimasta equilibrata. I padroni di casa hanno cercato spesso la conclusione dai dieci metri, mettendo in difficoltà i portieri amaranto Filippo Paperi e Thomas Lorenzini, mentre i livornesi hanno sprecato altre due occasioni importanti davanti alla porta.

Il passivo di tre reti appare decisamente pesante per quanto visto sul rettangolo di gioco. Ancora una volta, però, a fare la differenza è stata soprattutto la maggiore fisicità degli avversari. Il Livorno9 Boca Futsal si è infatti presentato all’appuntamento con due ragazzi classe 2014 e sei classe 2013 su dodici convocati: un evidente handicap anagrafico e fisico rispetto agli avversari.

Dall’altra parte, non mancano comunque i motivi di soddisfazione per la grinta, l’impegno e il gioco espresso dai giovani amaranto, che stanno dimostrando importanti segnali di crescita. Anche l’Under 15 rimane in zona playoff, pur scivolando attualmente al quarto posto in classifica.

A commentare la prestazione è il dirigente-collaboratore Fabrizio Bacci: “I ragazzini stanno facendo molto bene, peccato non aver sfruttato le occasioni capitate a tu per tu con il portiere. La differenza anagrafica fisicamente penalizza i nostri”.

Le due reti livornesi portano la firma di Mattia La Verde e Becaye Kounta, per il quale si tratta della prima marcatura stagionale.

Il prossimo impegno vedrà gli amaranto tornare tra le mura amiche del PalaCecconi, domenica alle 15, per affrontare la corazzata Versilia C5.

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