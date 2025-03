Lucarelli, “Il ritorno del Re”. Dopo 9 mesi di stop il come back da applausi

Lucarelli è il raggio di sole da conservare e scartare nei momenti di tempesta. È il germoglio buono su cui piantare il rush finale della stagione. Peccato per come finisce la serata. Ma i tifosi piellini devono ripartire anche da Lucarelli. Il miglior acquisto in corsa di tutta la serie B. Ne siamo sicuri

di Giacomo Niccolini

Chissà quante volte se lo è immaginato. Chissà quante volte lo ha aspettato magari prima di addormentarsi, prima dell’ennesima seduta di fisioterapia. Solo i migliori sanno attendere. E Jacopo Lucarelli lo ha fatto. Testa bassa, duro allenamento. Anche quando tutto sembrava buio. Anche quando la luce in fondo al tunnel non si vedeva proprio. E quello scricchiolio di scarpe sul parquet sembrava lontanissimo. Nove mesi. Nove lunghissimi mesi. Nel mezzo tante, tantissime cose. L’infortunio terribile, una promozione conquistata, l’operazione, la riabilitazione, gli allenamenti in palestra, la paternità e… il cambio di maglia. Quante giostre su cui saltare. Quante montagne russe. Emozioni. Perché questo non è solo un gioco.

E il 99 lo sa bene. Nel grigiore di un sabato sera da dimenticare per come è andato in campo e fuori per la Pielle arriva il suo raggio di sole. Che sembra poco, forse impercettibile di fronte alla tempesta che si è scatenata al termine del 58 a 77 per i pugliesi. Ma non lo è. Il ritorno in campo di JL99 è un tesoro. Da custodire come padron Frodo, da mettere sotto una teca come la Rosa del Piccolo Principe. Lo speaker lo annuncia, la curva esplode. Il PalaMacchia lo aveva atteso. Campanella lo butta nella mischia nel terzo quarto. Lucarelli c’è, abbraccia i compagni, si sistema la canotta nei pantaloncini. Si mette al suo posto e una manciata di secondi dopo… ciufff… la tripla. La mette. Come nei film. “Ritorno con bomba”. La palla che scivola lenta nella retina, netta, precisa… il palazzo che esplode. Jacopo torna in difesa veloce. Come a non pensarci. Ci sarà tempo per ripercorre il film di questi minuti di gioco. Poco dopo l’appoggio a canestro. Cinque punti in pochi secondi. Lucarelli c’è. È tornato. Finisce il match con 9 minuti e 40 secondi di parquet calpestato, 11 punti a segno, 4/7 dal campo, 4 rimbalzi, 1 assist per un 12 di valutazione complessiva.

