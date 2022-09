Maria Sole è nella storia: domenica arbitrerà in Serie A

Nella foto gentilmente concessa dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA) la grinta di Maria Sole Ferrieri Caputi in un recente incontro arbitrato. Ad ottobre del 2021 il suo esordio in Serie B. A distanza di un anno il primo fischietto donna della Serie A è livornese

La designazione è arrivata ed è finalmente ufficiale: domenica alle 15 al Mapei Stadium la livornese fischierà nell'incontro valevole per l'ottava giornata della massima serie tra Sassuolo e Salernitana

Una scalata impressionante di stagione in stagione. La nostra concittadina Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro della sezione AIA di Livorno Renato Baconcini timonata dal presidente Marco Bolano, sarà la prima donna ad arbitrare una partita in Serie A.

La designazione è arrivata ed è finalmente ufficiale: domenica alle 15 al Mapei Stadium la livornese fischierà nell’incontro valevole per l’ottava giornata della massima serie tra Sassuolo e Salernitana. Il promettente arbitro labronico era stata promossa nel Can ad inizio luglio scorso. Questa data sarebbe dunque arrivata durante l’arco della stagione e sarà proprio il 2 ottobre il giorno storico per tutto il calcio italiano ma non solo.

Lo scorso dicembre fu la prima donna ad arbitrare una squadra di serie A in un incontro di Coppa Italia, il Cagliari, che allora militava nella massima serie, che sconfisse il Cittadella per 3 a 1 nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale della coppa tutta tricolore. Poi la promozione ad inizio estate e adesso il sogno che diventa realtà.

Da parte di tutta la redazione di questo giornale un grandissimo in bocca al lupo a Maria Sole per questo nuovo importante inizio. Cliccate qui per rileggere l’intervista pubblicata il 21 ottobre del 2021 proprio su QuiLivorno.it per il suo esordio in serie B. In neanche un anno una nuova vetta raggiunta: congratulazioni!

