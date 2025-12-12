Matilde Demi è campionessa del mondo di Kick Jitsu: vittoria lampo al Cairo

La 18enne livornese trionfa nei -68 kg senior: match chiuso in poco più di un minuto. Ora per lei coppe internazionali e la corsa alla qualificazione agli Italiani

di Giacomo Niccolini

Una vittoria rapida, travolgente, quasi fulminea. Matilde Demi, 18 anni, giovane promessa degli sport da combattimento livornesi, è la nuova campionessa del mondo di Kick Jitsu nella categoria senior -68 kg. Il titolo è arrivato al Cairo, dove dal 5 all’8 dicembre si è svolto il Mondiale che ha riunito 16 atleti della nazionale italiana impegnati nelle varie categorie.

Matilde, che si allena nella palestra dell’Hejo Dojo del maestro Emanuele Bozzolani, è scesa sul tatami il 6 dicembre e in finale ha affrontato un’atleta egiziana, davanti al pubblico di casa. Il match è durato poco più di un minuto, tempo sufficiente alla livornese per imporre ritmo e precisione e conquistare l’oro iridato.

Il percorso verso il Mondiale era iniziato in primavera, quando la giovane aveva conquistato la qualificazione in maglia azzurra vincendo il campionato italiano della disciplina. Da lì l’ingresso nella nazionale e la chiamata per la rassegna iridata in Egitto.

Per quanto riguarda il futuro, il calendario è già fitto: tra coppe del mondo, coppe Europa e le competizioni con la palestra, Matilde tornerà sul tatami tra febbraio e marzo, quando sono previsti i Toscani e poi il Criterium, appuntamento che assegnerà i pass per i prossimi campionati italiani.

Una carriera appena iniziata, ma già lanciata verso traguardi importanti. Livorno, ancora una volta, si conferma terreno fertile per i talenti degli sport da combattimento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©