Matteo Panariello campione d’Europa di para archery: torna l’oro otto anni dopo

Matteo Panariello insieme al suo maestro Paolo Del Nista con la medaglia d'oro al collo vinta a Roma

L’arciere livornese conquista a Roma il titolo continentale nella categoria Visually Impaired 1 dopo il successo del 2018. “Lo volevo e lo dovevo vincere io”. Il ringraziamento al tecnico Paolo Del Nista, alla famiglia e agli Arceri Livornesi

di Giacomo Niccolini

Torna sul tetto d’Europa e lo fa con la consapevolezza di chi sentiva che questo era il suo momento. Matteo Panariello è il nuovo campione europeo di para archery nella categoria Visually Impaired 1 (B1), titolo conquistato ai Campionati Europei di Roma, riportando al collo una medaglia d’oro che mancava dal 2018. Per l’arciere livornese si tratta infatti di un ritorno sul gradino più alto del podio continentale dopo il primo trionfo ottenuto all’esordio con la Nazionale a Pilsen. In mezzo, due medaglie di bronzo conquistate nel 2022 e nel 2024, sempre nella capitale, prima del nuovo exploit che certifica ancora una volta il suo valore internazionale. In finale Panariello ha superato ancora una volta il cipriota Misos, avversario ormai abituale nelle grandi manifestazioni. Un successo costruito anche attraverso la gestione dei momenti più delicati. “L’obiettivo con cui sono arrivato a questa gara era non soffrire – racconta a QuiLivorno.it – perché spesso trovavo sempre qualcosa che mi complicava le cose, o magari me le complicavo da solo”.

Un approccio mentale diverso che ha fatto la differenza. “Mi sentivo bene, sia fisicamente che negli allenamenti, quando tutto si incastra alla perfezione. In semifinale ero avanti 4-0, poi mi sono fatto rimontare, ma ho vinto 6-4. Anche in finale ero 4-0 e anche lì il mio avversario stava tornando sotto. Però l’ho vissuta in modo diverso, come piccoli incidenti di percorso necessari per arrivare dove volevo”.

E la convinzione, stavolta, era granitica: “Come ho detto anche all’addetto stampa federale, dovevo vincerla io. Lo volevo e lo dovevo vincere io. Non vedevo altri finali possibili”.

Al di là della medaglia, resta la soddisfazione per un campionato vissuto con sensazioni particolarmente positive. “Era tanto che non facevo una gara sentendomi così bene. Anche se avessi perso, certo, ci sarebbe stato rammarico, ma non avrei potuto buttare via tutto perché sono stato davvero bene”.

Nei ringraziamenti finali, spazio per chi lo accompagna da sempre nel suo percorso: “Un grazie al mio tecnico Paolo Del Nista, con cui facciamo grandi cose e che mi segue fin dall’inizio. Per me siamo sempre stati una squadra. Grazie anche alla mia famiglia, agli amici e alla compagnia degli Arceri Livornesi, che mi danno sempre un grandissimo supporto”.

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