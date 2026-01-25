Monaci vola ad Ancona: record toscano promesse e weekend amaranto da protagonista

Fine settimana intenso per l’atletica livornese impegnata in tutta Italia: spicca il 6″71 di Romeo Monaci sui 60 metri indoor, nuovo primato regionale promesse. Tra Ancona, Firenze, Carrara e i cross, tanti esordi, rientri e risultati di rilievo per gli amaranto.

Week end impegnativo con tanti atleti impegnati lungo il territorio italiano ma è Romeo Monaci ad Ancona ad impressionare e porsi all’attenzione nazionale con il nuovo record toscano promesse con il crono di 6″71, strappandolo a Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor nel 2023. Sempre nello sprint ad Ancona, molto sfortunato Diego Pettorossi che scivola sul blocco in partenza e non termina la sua prova sui 200m.

Sempre PalaCasali di Ancona poi tornano sui 60m Elisa Fossatelli e Lucrezia Conti, un grande ritorno dopo oltre un anno di assenza dalle gare per l’atleta infortunatasi nella scorsa stagione, che corrono entrambe in 7″69, mentre al maschile esordio amaranto per Adam Gouem, ostacolista di ottima prospettiva, si cimenta sui 60 con l’ottimo tempo di 7″17, prima di vederlo la prossima settimana sugli ostacoli. Nei 400m Mirco Fragola riparte da 48″78, mentre Emanuele Colloca ed Andrea Vanchetti corrono in 50″83 e 52″32, invece Elisa Fossatelli esordisce con 8″48, non lontana dal suo primato personale. mentre Tommaso Russo si ferma a 14,70m nel peso e Leandro D’Amore va vicino al primato personale indoor con 15,15m nel triplo nei 3.000m di Ancona Samuele Zanti chiude con 8’39″60.

A Firenze ottimo esordio sui m.60 di Giovanni Bracchini che corre in 7″09, stesso tempo come Davide Felicetti, mentre Giacomo Giovinazzo chiude in 7″26 e al femminile la giovane Anna Simonini, all’esordio in amaranto, e Gaia Batti fanno segnare rispettivamente 7″80 e 7″92. A Carrara vince Giovanni Bracchini con 23”48 che gli consente di fare suo il titolo toscano nei 200m, così come per Giacomo Giovinazzo nella categoria promesse con 23″72. Nei 400m, gara di solo test per la preparazione all’aperto, Cosimo Paggini riparte da 51″67 seguito da Mattia Tedeschi con 53″56 e Diego Perini con 1’04″32, negli ostacoli buoni gli esordi di Giovanni Monelli e Mattia Pellegrinetti che corrono i 60 ostacoli allievi in 8″39 e 8″69. mentre a Federico Martelli chiude la sua prova con 4,05m e Cesare Caschili fa il primato personale con 3,50m. Nell’alto invece primato personale per Fabio Ciabatti che vola a 1,89m mentre Miriam Nanuti salta 1,57m. Nel triplo esordio per Sophie Ndiaye con 10,65m, Asia Giulian atterra a 9,65m mentre al maschile Michael Noya atterra a 12,36m seguito da Gabriele Giannetti e Federico Rizzieri entrambi al primato personale con 12,33m e 12,07m.

A Torino Annalisa Pastore, parte con il primato personale nei 60 ostacoli con 9″51.

A Fossano nei concorsi ancora Annalisa Pastore atterra a 5,40m nel lungo.

Bene Lorenzo Candiotto a Padova nell‘asta con 4,85m nel mezzofondo Riccardo De Cesare riparte da 1’52″71 mentre Antonio Morabito fa il primato personale indoor con 1’53″94.

A Carrara nei 5.000m di marcia primato per Claudio Mercaldo con 23’18″81, seguito da Giacomo Traina con 23’41″42 anch’esso al primato e Tommaso De Stefano fa 26’50″52.

Nel cross di Lucca 4° posto per la squadra allievi sui 5km con il 7° posto di Tommas Tanini con 16’38, poi il10° e 14° posto di Matteo Santilli e Riccardo Seripa con 16’55 e 17’13 mentre Annuar Kammakh e Luca Bardi sono 21° e 27° con 17’48 e 19’19. Bronzo per Gaia Silvestri nella gara juniores da 5km con 18’08 mentre nei 6km maschili Tommaso Saccocci e Giacomo Casini sono 10° e 15° con 20’08 e 20’41, per Margherita Voliani invece 21’42 e nono posto nei 6km. Tra le amaranto con la casacca Costa Etrusca bene le allieve nel cross che vincono il CdS regionale grazie alle prove sui 4km di Emma Salvini 2^ con 14’26, seguita da Anna Pollini e Rebecca Bellini rispettivamente al quinto e ottavo posto con 15’48 e 16’03 mentre Gaia Vannozzi fa 18’55.

