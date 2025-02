Montevarchi – Us Livorno 1915 0-2. Russo e Dionisi regalano l’ennesima vittoria agli amaranto!

Altra vittoria in trasferta per la band di Indiani, che ringrazia i lampi dei suoi due attaccanti e chiude la pratica al Brilli Peri senza alcun patema. Salgono a 15 adesso i punti di distanza dalle inseguitrici, per un Livorno oramai lanciato a mille verso la Serie C. Bene i due marcatori, ottimo ingresso di Luci, Brenna insuperabile

di Lorenzo Evola

A gonfie vele. Gli amaranto centrano la quarta vittoria consecutiva ed escono con il bottino pieno dal Brilli Peri di Montevarchi. Di uno scatenato Russo nella prima frazione (settimo sigillo in campionato per lui) e Dionisi a dieci minuti dal triplice fischio (eurogol da vedere e rivedere) i timbri che lanciano ulteriormente i labronici in vetta alla classifica. Truppa di Indiani non spumeggiante come nelle ultime uscite ma cinica quanto basta per registrare un altro successo lontano dal Picchi. Adesso la distanza dalla seconda della classe, il Foligno (bloccato dallo 0-0 in casa della Fezzanese) tocca quota 15 punti. La marcia trionfale del Livorno insomma, prosegue.

La cronaca

Non ci mettono molto gli amaranto a stappare il match al Brilli Peri. Dopo neanche cinque giri d’orologio è infatti Russo a portare avanti i suoi con un sinistro all’altezza del dischetto su assist dalla destra di Hamlili e in seguito ad una respinta sulla linea della retroguardia di casa sul tiro dello stesso ex Lucchese (giunto settimo sigillo in campionato). Il Montevarchi accusa il colpo e allora i labronici provano ad approfittarne sempre con Russo (sinistro di poco a lato), Rossetti (bolide in curva) e Malva (mancino sull’esterno della rete), ma il raddoppio non si concretizza. Nel finale calano un po’ i ritmi, e allora sono i rossoblù (oggi in bianco) a proporsi in avanti con qualche iniziativa isolata di Boncompagni, sventata tuttavia senza troppi problemi dal terzetto Brenna – Siniega – Botrini. In extremis ancora uno scatenato Russo alla ricerca della doppietta personale chiama Testoni al grande intervento sul primo palo.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il proprio baricentro ma sono degli uomini di Indiani le migliori occasioni. Intorno all’ora di gioco è Arcuri a divorarsi il raddoppio centrando il palo di testa a pochi passi dalla porta su suggerimento di Bonassi. Poco più tardi da una discesa di Arcuri nasce una ghiotta chance per Rossetti, l’ex Novara però vede strozzarsi in gola l’urlo di gioia da un intervento prodigioso di Testoni che devia in corner. Quando il Montevarchi comincia ad imbastire l’assalto finale, a dieci minuti circa dal triplice fischio, un colpo di biliardo di Dionisi chiude definitivamente i giochi. Luci recupera la sfera a centrocampo e appoggia per l’ex Ternana, il quale si accentra e scaglia un missile all’incrocio dei pali, imparabile per Testoni.

Gioco, partita, incontro per gli amaranto. L’aritmetica della promozione è ormai questione di settimane, il ritorno nel mondo del professionismo un sogno destinato finalmente a trasformarsi in realtà.

Le pagelle

Cardelli 6: Chiamato a qualche uscita nella prima metà di gara, poi neanche più quelle.

Botrini 6: Al di là dell’ammonizione per una trattenuta a metà campo non commette particolari sbavature, anche se Boncompagni prova a scappargli via un paio di volte (dal 46’ D’Ancona 6: Si piazza sulla destra e bada a contenere).

Siniega 6: Ringhia da vero mastino sulle caviglie degli attaccanti di Rigucci, con il passare dei minuti però traballa in seguito alla vivacità di Bontempi e Boncompagni e non a caso viene ammonito. Indiani decide di non correre rischi e opta per la sostituzione (dal 72’ Risaliti sv)

Brenna 6.5: Nei primi 45’ non passa uno spillo, si esalta nel finale con un paio di chiusure da vero leader di reparto.

Bacciardi 6: Lavora sottotraccia ma aiuta a mantenere l’equilibrio in mediana. Poco presente dalla cintola in su, ma in fin dei conti va bene così.

Hamlili 6.5: In assenza di Bellini è assoluto padrone del centrocampo. Decisivo in avvio con l’assist per il vantaggio firmato Russo, imposta e cuce la manovra labronica non disdegnando una preziosa fase di filtro. Insostituibile nello scacchiere labronico.

Bonassi 6: Poco coinvolto sulla destra nel primo tempo, fornisce maggior spinta nella ripresa con qualche affondo degno di nota. Pesca Arcuri sul secondo palo ma l’esterno centra il palo da posizione invitante

Arcuri 6: Qualche sortita offensiva nella prima frazione, durante la quale offre supporto a Malva a suon di sovrapposizioni. Trova un po’ più di spazio nella ripresa ma pesa sulla sua valutazione la clamorosa chance divorata da pochi passi di testa.

Russo 7: Pronti via e sblocca subito il match sfruttando l’assist di Hamlili, galvanizzato dal gol ci riprova più tardi ma sbatte su Testoni. Allo scadere della prima frazione si rende ancora pericoloso ma Testoni si supera su un destro destinato all’incrocio. Cala un po’ nella ripresa ma la sua resta una prova maiuscola (dal 72’ Luci 6.5: Quoziente calcistico superiore, lo dimostra in occasione del raddoppio quando intercetta un passaggio e offre la sfera al numero 9 che sigla il raddoppio)

Malva 5.5: Tanto fumo e poco arrosto nel primo tempo, prova a sgusciare via tra le maglie dei dirimpettai di casa ma non trova il varco giusto negli ultimi venti metri. Le cose non cambiano nella seconda metà di gara e allora Indiani lo toglie dalla contesa (dal 61’ Dionisi 7: Raccoglie l’assist di Luci, si accentra e piazza la sfera all’incrocio con il sinistro. Un gol che vale il prezzo del biglietto. Talento vero, ma non lo si scopre certo oggi)

Rossetti 6: Non riesce a timbrare il cartellino, ma il suo gioco sporco, fisico è cruciale per aprire spazi ai compagni. Prova a mettersi in proprio sfruttando un affondo di Arcuri sulla sinistra ma Testoni si supera e gli nega la gioia del gol (dal 88′ Gucci sv)

All. Indiani 7: Quarta vittoria consecutiva, Livorno in testa al campionato a +15 dalle inseguitrici, difesa compatta e attacco sfavillante. Difficile chiedergli di più, l’ormai imminente promozione coronerà una stagione ricca di soddisfazioni.

Le formazioni ufficiali:

Aquila Montevarchi (4-3-3): Testoni; Papini, Ficini, Franco, Martinelli; Sesti, Picchi; Ciofi, Orlandi, Bontempi; Boncompagni.

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Botrini, Brenna, Siniega; Bonassi, Bacciardi, Hamlili, Arcuri; Malva, Russo; Rossetti

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Brilli Peri. Gli uomini di Indiani regolano la pratica Montevarchi con il duo Russo – Dionisi. Amaranto sempre più in testa alla graduatoria 88' Ultimi minuti al Brilli Peri, la perla di Dionisi ha spento le residue chance dei padroni di casa 81' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA RADDOPPIATO DIONISI! Eurogol dell’ex Ternana che riceve da Luci, si accentra e disegna un arcobaleno che si spegne sul secondo palo 80' Montevarchi che prova a spingere con maggior vivacità, chiudono con ordine gli amaranto 72' Dentro Luci e Risaliti per Russo e Siniega 70' Giallo anche per Siniega 66' Rossetti! Sinistro a botta sicura, si supera Testoni 64' Dentro Dionisi per Malva 64' Ammonito Bacciardi, in ritardo su Bontempi 61' Boncompagni aggira Siniega e serve Bontempi, il quale calcia male da buona posizione 60' Siniega da fuori, conclusione altissima quella del centrale amaranto 56' Arcuri! Bonassi ancora dalla destra, traversone che pesca Arcuri, il quale colpisce il palo da ottima posizione 54' Bonassi centra dalla destra, non ci arrivano Rossetti e Malva 50' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio di ripresa 47' Fallo di Arcuri, punizione per i padroni di casa Comincia la ripresa al Brilli Peri Termina il primo tempo al Brilli Peri. Amaranto avanti grazie al timbro di Russo dopo 5′ 46' Russo! Altra fucilata del numero 10, si supera Testoni sul primo palo 45' Ultimi scampoli di prima frazione al Brilli Peri, ci sarà un minuto di recupero 44' Destro sbilenco di Rossetti, palla sul fondo 41' Prova ad alzare il baricentro il Montevarchi, Cardelli respinge un cross con i pugni 36' Steso Russo, punizione per gli amaranto 34' Rossetti serve Malva che tenta la conclusione da fuori area, palla oltre il montante 31' Rossetti scarica un missile dai 20 metri, palla in curva 29' Squillo dei padroni di casa con Boncompagni che sfonda sulla sinistra e calcia, respinge in corner Cardelli 25' Malva di prima intenzione con il mancino, solo esterno della rete per l’attaccante di Indiani 24' Giallo per Botrini 20' Russo ci riprova di destro dal limite dell’area, blocca Testoni 12' Giro palla degli amaranto che controllano le operazioni 8' Ancora Russo! Ci prova ancora il numero 10 amaranto, palla fuori di poco 5' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO RUSSO! Hamlili irrompe in area e serve Russo che calcia di prima intenzione, si salva in qualche modo la retroguardia di casa ma la sfera carambola di nuovo sui piedi dell’ex Lucchese, stavolta bravo a trafiggere Testoni con il sinistro 3' Primi minuti segnati da qualche errore da entrambe le parti L’arbitro fischia l’inizio del match!

