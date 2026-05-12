Nina Dance Group, pioggia di successi tra danza aerea, latin style e hip hop
Dai podi del Tuscany Star Galà di Livorno ai successi internazionali di Lubiana fino all’energia esplosiva dell’hip hop a Lucca: il Nina Dance Group di Serena Sicilia colleziona medaglie, applausi e prestazioni da incorniciare in tre diverse discipline
Dalle evoluzioni spettacolari del tessuto aereo ai trionfi internazionali nelle danze latino americane fino all’energia contagiosa dell’hip hop: settimane da incorniciare per il Nina Dance Group Livorno diretto da Serena Sicilia, che celebra risultati prestigiosi ottenuti dalle proprie allieve e dai propri atleti in diverse competizioni nazionali e internazionali.
Grande soddisfazione anzitutto per il Tuscany Star Galà delle Danze Aeree, andato in scena domenica 10 maggio al palazzetto di Oltremare di Livorno, dove gli allievi del corso di Tessuto Aereo del Nina Dance Group, allenati dalle insenanti della compagnia aerea Flying Sugar, Carlotta Grassi (argento mondiale 2023 nel tessuto aereo) e Martina Santarnecchi (bronzo toscano 2023), hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo.
Applausi anche per le allieve che, pur senza salire sul podio, si sono distinte nelle rispettive categorie:
- Nicole Giammattei, settima posizione categoria B Under 14
- Cloe Loffredo, quarta posizione categoria B Under 14
- Ginevra Loffredo, quinta posizione categoria B Under 10
- Giorgia Pagni, quarta posizione categoria B Under 10
Da sottolineare inoltre la partecipazione di:
- Ariel Cresti, categoria B Under 14
- Alyssa Santa Parisi, categoria B Under 14
Entrambe presenti soltanto in una tappa e quindi non classificate nella ranking totale del circuito.
Nel ranking complessivo delle tappe sono arrivati risultati straordinari:
- nella categoria B Under 50 primo posto per Micaela Gadler con la performance “Non è mai troppo tardi per sognare”
- nella categoria A Under 18 medaglia d’oro per Aurora Di Fraia, protagonista nei panni della “Regina di Cuori”
- nella categoria A Under 14 oro per Anita Simonti con la sua “Crudelia DeMon” e argento per Clio Laino, interprete di “Clio, la Musa della Storia”
- nella categoria B Under 14 oro per Vittoria Cerase con la performance “Ribelle” e bronzo per Diana Stolfi, che ha presentato la coreografia “Avatar”
- nella categoria B Under 10 argento per Mariagrazia Iuorio con “La Bella e la Bestia” e bronzo per Fiamma Guerrieri nei panni de “La Sirenetta”.
Successi anche a livello internazionale per il settore Latin Style Tecnica, impegnato a Lubiana, in Slovenia, in una competizione di altissimo livello giudicata da campioni mondiali delle danze latino americane.
Il Nina Dance Group è tornato a casa con un ricco bottino di coppe:
- Luisa Rocchiccioli, argento nel Jive
- Filippo Cappelli, oro nel Single Dance
- Martina Lepri, quarto posto nella Samba
- Ylenia Di Prisco, oro nella combinata Cha Cha Cha, Samba e Jive
- Chiara Cozzolino, argento nella combinata Cha Cha Cha, Samba e Jive
- Emma Corona, finalista in tutte le combinate Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive
- Bianca Scheveger, oro nella combinata Cha Cha Cha, Samba e Jive
- Enea, appena sette anni e al debutto internazionale, capace di conquistare un argento nella combinata Cha Cha Cha, Samba e Jive.
I ragazzi sono stati preparati dagli insegnanti Serena Sicilia, Sergio Mariani e Marco Salvadori, motivo di grande orgoglio per tutto il territorio livornese.
Spazio infine anche all’hip hop: domenica 3 maggio, a Lucca, in occasione del concorso “Prime”, i gruppi preparati da Vito Closer hanno conquistato il pubblico con performance cariche di energia e personalità.
Sul palco si sono esibite le crew:
- “Debimbe Crew”
- “Funky Trollz”
- “Fi-Pi-Li”, nuovo progetto con ballerini provenienti da Livorno, Pisa e Firenze, ideato da Elia Pacini e Vito Closer all’insegna dell’unione e della condivisione.
Della crew “Funky Trollz” fanno parte:
Klea Kokay, Gabriele Oliviero, Ginevra Celentano, Clelia Niccolini, Melissa Pieri, Nicole Valenti, Alessia D’Amicis, Alice Macaluso, Mia Bientinesi, Aurora Shehu, Genny Halili, Rachele Bertone.
La “De Bimbe Crew” è invece composta da:
Aurora Parciante, Emma Russo, Emma Morosini, Risana Halili, Sabrina Pivanti, Juliet Espinoza, Adele Porciani.
“Ringraziamo tutte le famiglie che sostengono il Nina Dance Group”, il messaggio finale della scuola livornese, protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni in ogni disciplina.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.