Nina Dance Group, pioggia di successi tra danza aerea, latin style e hip hop

Dalle evoluzioni spettacolari del tessuto aereo ai trionfi internazionali nelle danze latino americane fino all’energia contagiosa dell’hip hop: settimane da incorniciare per il Nina Dance Group Livorno diretto da Serena Sicilia, che celebra risultati prestigiosi ottenuti dalle proprie allieve e dai propri atleti in diverse competizioni nazionali e internazionali.

Grande soddisfazione anzitutto per il Tuscany Star Galà delle Danze Aeree, andato in scena domenica 10 maggio al palazzetto di Oltremare di Livorno, dove gli allievi del corso di Tessuto Aereo del Nina Dance Group, allenati dalle insenanti della compagnia aerea Flying Sugar, Carlotta Grassi (argento mondiale 2023 nel tessuto aereo) e Martina Santarnecchi (bronzo toscano 2023), hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo.

Applausi anche per le allieve che, pur senza salire sul podio, si sono distinte nelle rispettive categorie:

Da sottolineare inoltre la partecipazione di:

Entrambe presenti soltanto in una tappa e quindi non classificate nella ranking totale del circuito.

Nel ranking complessivo delle tappe sono arrivati risultati straordinari:

Successi anche a livello internazionale per il settore Latin Style Tecnica, impegnato a Lubiana, in Slovenia, in una competizione di altissimo livello giudicata da campioni mondiali delle danze latino americane.

Il Nina Dance Group è tornato a casa con un ricco bottino di coppe:

I ragazzi sono stati preparati dagli insegnanti Serena Sicilia, Sergio Mariani e Marco Salvadori, motivo di grande orgoglio per tutto il territorio livornese.

Spazio infine anche all’hip hop: domenica 3 maggio, a Lucca, in occasione del concorso “Prime”, i gruppi preparati da Vito Closer hanno conquistato il pubblico con performance cariche di energia e personalità.

Sul palco si sono esibite le crew:

Della crew “Funky Trollz” fanno parte:

Klea Kokay, Gabriele Oliviero, Ginevra Celentano, Clelia Niccolini, Melissa Pieri, Nicole Valenti, Alessia D’Amicis, Alice Macaluso, Mia Bientinesi, Aurora Shehu, Genny Halili, Rachele Bertone.

La “De Bimbe Crew” è invece composta da:

Aurora Parciante, Emma Russo, Emma Morosini, Risana Halili, Sabrina Pivanti, Juliet Espinoza, Adele Porciani.

“Ringraziamo tutte le famiglie che sostengono il Nina Dance Group”, il messaggio finale della scuola livornese, protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni in ogni disciplina.

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