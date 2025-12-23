Oasis Club, il saggio di fine anno è uno spettacolo: oltre 300 atlete in pedana

Colori, musica e sorrisi hanno trasformato il palazzetto in un grande palcoscenico, raccontando un anno di lavoro, sacrifici e passione condivisa da atlete, famiglie e staff

Un’esplosione di colori, musica ed emozioni ha fatto da cornice al saggio di fine anno dell’Asd Oasis Club, capace di trasformare il palazzetto in un autentico teatro dello sport. Un appuntamento atteso e sentito, che ha visto protagoniste oltre 300 atlete, dalle più piccole alle più grandi, impegnate in uno spettacolo di grande intensità e coinvolgimento.

In pedana si sono alternate esibizioni di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e cheerleading, discipline che hanno celebrato non solo la bellezza del gesto tecnico e delle coreografie curate nei minimi dettagli, ma anche i valori più profondi dello sport: impegno, costanza, sacrificio e passione. Ogni performance è stata il racconto di un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra, fatto di allenamenti, crescita personale e condivisione.

A colpire il pubblico non è stata soltanto la qualità tecnica delle esibizioni, ma anche la carica emotiva sprigionata dalle atlete, capaci di trasmettere entusiasmo, determinazione e uno straordinario spirito di squadra. Emozioni autentiche che hanno coinvolto e in più momenti commosso gli spettatori presenti sugli spalti.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente dell’Oasis Club, Cristina Signorini, che ha sottolineato come il saggio rappresenti “il momento più significativo della stagione sportiva, simbolo della crescita delle atlete e del lavoro condiviso con famiglie e staff”, ringraziando tutte le persone che quotidianamente contribuiscono alla vita e allo sviluppo della società.

Fondamentale, infatti, il contributo di uno staff tecnico altamente qualificato, composto da Aurora Menoni, Camilla Maizza, Ginevra Renucci, Giorgia Capuano, Giorgia Gianetti, Greta Polese, Martina Cecioni, Michela Viscariello, Monica Gozzoli, Selene Perelli, Simone Maranca, Simona Vitelli e Stefania D’Acunto. Al loro fianco le aiuto allenatrici Arianna Ceccarini e Irene Pancaccini, che con professionalità, dedizione e grande attenzione accompagnano ogni giorno le atlete in un percorso di crescita sportiva e umana.

Il lungo e caloroso applauso finale ha suggellato una giornata indimenticabile, chiudendo idealmente la stagione e aprendo lo sguardo verso un traguardo importante: nel 2026 l’Oasis Club celebrerà 25 anni di attività. Un quarto di secolo dedicato allo sport, alla formazione e alla crescita di intere generazioni di atlete, che conferma la società come una realtà di riferimento sul territorio livornese, pronta a guardare al futuro con entusiasmo e ambizione.

