Oro per Accame ai Giochi del Mediterraneo

Dopo l’oro di Marwa Bouzayani, l’argento di Ilaria Accame nella 4 x 400 mista ecco un nuovo oro portato a casa dalla stessa Ilaria nella 4 x 400 femminile in compagnia di Vianelli, Cirillo e Ricci con il nuovo record della manifestazione portato a 3’29”89. Si concludono così con un bottino invidiabile di due ori e un argento la trasferta a Taranto dei Giochi del Mediterraneo per il sodalizio livornese. Neanche il tempo di respirare ed eccoci venerdì e sabato a Bruxelles per la tappa finale della Diamond League con Andy e Marwa,

Condividi:

Riproduzione riservata ©