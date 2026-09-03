Oro per Accame ai Giochi del Mediterraneo
Dopo l’oro di Marwa Bouzayani, l’argento di Ilaria Accame nella 4 x 400 mista ecco un nuovo oro portato a casa dalla stessa Ilaria nella 4 x 400 femminile in compagnia di Vianelli, Cirillo e Ricci con il nuovo record della manifestazione portato a 3’29”89. Si concludono così con un bottino invidiabile di due ori e un argento la trasferta a Taranto dei Giochi del Mediterraneo per il sodalizio livornese. Neanche il tempo di respirare ed eccoci venerdì e sabato a Bruxelles per la tappa finale della Diamond League con Andy e Marwa,
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