Oro per Bouzayani ai Giochi del Mediterraneo

Dopo l’argento di Ilaria Accame nella 4 x 400 mista ecco l’oro tanto atteso da parte di Marwa Bouzayani, la neo amaranto che a Taranto ai Giochi del Mediterraneo vince e si porta a casa anche il primato dei Giochi

Dopo l’argento di Ilaria Accame nella 4 x 400 mista ecco l’oro tanto atteso da parte di Marwa Bouzayani, la neo amaranto che a Taranto ai Giochi del Mediterraneo vince e si porta a casa anche il primato dei Giochi con il tempo di 9’04”28, un risultato di livello mondiale soprattutto perché ha condotto la gara da sola dall’inizio alla fine. Ora per Marwa subito il trasferimento a Brussell dove venerdì sarà in gara alla finale della Diamond League alla ricerca di un prestigioso risultato.

Ai Giochi del Mediterraneo attesa anche per la 4 x 400 femminile con nuovamente in gara la nostra Ilaria Accame. Livorno sempre di più sul tetto del mondo.

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