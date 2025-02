Ostia Mare- Us Livorno 1915 0-2. Amaranto a +12 dalla seconda

Il Livorno, nella 23esima giornata del girone E di Serie D, conquista una vittoria per 0-2 in trasferta contro l’Ostia Mare, aumentando ulteriormente il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Il Seravezza, infatti, non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Montevarchi, mentre sia il Foligno che il Grosseto sono stati battuti rispettivamente da Gavorrano e Terranuova Traiana. Adesso gli amaranto sono a +12 (clicca qui per la classifica).

Il tecnico Indiani conferma il tradizionale 3-4-2-1, con Malva e Russo a supporto dell’attaccante Rossetti. A centrocampo, debutto da titolare per Bacciardi, affiancato da Bellini, mentre Ndoye e Marinari agiscono sulle fasce. In difesa, Siniega torna a far coppia con Brenna e Risaliti. Dopo una fase iniziale con qualche tentativo timido da entrambe le squadre, il Livorno passa in vantaggio al 16’ alla prima vera occasione: Russo, su rimessa laterale, supera Morlupo con un destro preciso. Al 25’, gli amaranto vanno vicini al raddoppio: Risaliti colpisce al volo dal limite dell’area, ma la palla sfiora il palo. Tre minuti dopo, l’Ostia Mare prova a reagire con un colpo di testa di Camilli, ma Cardelli si fa trovare pronto e respinge. Prima dell’intervallo, è ancora il Livorno a segnare: Bellini recupera palla nella propria metà campo, avvia un contropiede che culmina con un diagonale preciso di Malva, che non lascia scampo a Morlupo. Nel finale del primo tempo, l’Ostia Mare ha la possibilità di accorciare le distanze, ma Vagnoni spreca calciando fuori da una buona posizione.

Nel secondo tempo, Indiani fa entrare Gucci e Regoli al posto di Rossetti e Russo. Al 54’, l’ex Gavorrano ha l’opportunità di firmare il tris, ma il suo tiro a botta sicura viene respinto dalla difesa avversaria. Al 68’, Marinari prova a portare il risultato sul 3-0, ma la sua conclusione viene bloccata. L’Ostia Mare, invece, non riesce mai a creare occasioni pericolose, e il Livorno gestisce il match fino al fischio finale senza difficoltà.

