Panchina Libertas. Diana, la firma è a un passo

In foto il coach labronico Andrea Diana in una foto che il Basket Brescia concesse gentilmente a questa redazione per un'intervista fatta nel 2018 quando all'allenatore labronico fu assegnato il premio Reverberi come miglior allenatore della serie A. Nelle altre due immagini le parole di Antonini postate sabato sera sul social "X"

Proprio in serata ad aprire maggiormente lo spiraglio della porta per Diana è lo stesso vulcanico presidente di Trapani, Valerio Antonini, che con un tweet postato alle 19:59 di sabato 7 giugno lascia ben sperare per un futuro in doppia L per coach Diana

di Giacomo Niccolini

Le ultime ore di questo sabato 7 giugno si sono rivelate proficue per la trattativa legata all’allenatore per la Libertas Livorno. Dopo il “no” di Ramagli la società infatti si era subito diretta convintamente alla porta di Trapani dove, come vice coach di Repesa, c’è il livornese Andrea Diana che in passato come head coach di Brescia e degli stessi Sharks siciliani ha fatto un gran bene.

L’obiettivo del presidente Benvenuti è stato infatti sin da subito quello di portare al timone del veliero amaranto un condottiero livornese. Uno stile che da Las Vegas il numero uno amaranto sta ricercando a spron battuto sia per la direzione tecnica che per i profili dei giocatori che animeranno la stagione da Dell’Agnello a Caroti.

Proprio in serata ad aprire maggiormente lo spiraglio della porta per Diana è lo stesso vulcanico presidente di Trapani, Valerio Antonini, che con un tweet postato alle 19:59 di sabato 7 giugno lascia ben sperare per un futuro in doppia L per coach Diana.

“A seguito di rumors che sento dai soliti giornalai – scrive con il suo solito piglio il presidente siciliano – comunico che saranno ufficialmente con il Trapani Shark per la stagione 2025-2026: Jasmin Repesa come capo allenatore (… e va avanti elencando una sere di conferme prima di passare alla parte che più interessa ai libertassini…ndr). Andrea Diana ci ha chiesto di poter andare ad allenare come capo allenatore. Lo vogliamo accontentare anche per il brillante lavoro svolto in questo anno e mezzo, in cui ci ha permesso di tornare in serie a dopo 32 anni e ha lavorato alla grande come secondo di Jasmin”.

Quindi il nodo del “lascia passare” sembra comunque risolto, parola di Antonini. Diana capo allenatore? Permesso accordato. E se il problema sembrava essere proprio il via libera del deus ex machina trapanese… beh queste parole scritte di suo pugno fugano ogni dubbio. E se Diana ha chiesto di poter andare ad allenare come head coach, se non Livorno dove?

Adesso dunque mancherebbe solo il “nero su bianco”, la famosa firma. Il prossimo giemme Ferencz Bartocci dopo il “niet” di Ramagli non ha esitato un attimo a prendere la sua macchina e a correre in direzione Brescia dove si stavano svolgendo le semifinali tra la Leonessa e gli Squali. Qui, dopo la sconfitta siciliana, il primo contatto diretto con Diana. Poi in questi giorni i contatti telefonici con il “pres” Benvenuti.

Adesso, con il via libera di Antonini, manca davvero solo il sì lo voglio definitivo da entrambe le parti per suggellare questo matrimonio. E i tifosi libertassini sono pronti a lanciare il riso… fuori dal palazzetto.

