Pattinaggio. La Livorno dei “Primi Passi” sorride a Roccaraso

Martedì 13 giugno, seconda giornata alla fase nazionale dei primi passi di pattinaggio artistico di Roccaraso, le piccole atlete labroniche ricorderanno questo giorno. Sono state conquistate due importanti medaglie: una d’oro e l’altra argento rispettivamente con Rachele De Vanni del Gymnasium Livorno e Elena Colaiuda della Rosa Livorno classe 2016. Argento per Ludovica Marziello classe 2017, subito sotto il podio Anita Angeli, Sofia Vitiello, Gea Pellegrini, Linda Raffaelli, Camilla Rossi classe 2016, 2015, 2014.

Ottime performance per Anastasia Auricchio, Alessia Barontini, Sofia Soriani e Chiara Ughi sempre della polisportiva La Rosa Livorno. Tutte queste atlete hanno presenziato a questa competizione a livello nazionale per la prima volta e visti gli ottimi risultati ci auguriamo per loro un bel percorso sportivo. Soddisfatta l’allenatrice Letizia Tinghi, e il presidente della polisportiva La Rosa, Mario Tinghi, che hanno accompagnato questa delegazione di atleti.

