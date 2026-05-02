Pattinaggio, La Rosa brilla ai regionali FISR: oro, argento e un quarto posto

A Valdibrana, a Pistoia, tre giovani atlete livornesi protagoniste nella specialità degli esercizi liberi. Prestazioni convincenti che valgono piazzamenti di rilievo e aprono la strada al Trofeo delle Regioni di settembre

All’impianto di Valdibrana, a Pistoia, nel fine settimana sono andati in scena i campionati regionali FISR di pattinaggio artistico su rotelle, riservati alle categorie effettive degli anni 2018, 2017, 2016 e 2015, per la specialità degli esercizi liberi. In pista alcune tra le migliori atlete toscane del panorama nazionale.

Per la Polisportiva La Rosa Livorno arrivano risultati di spessore grazie a tre giovani protagoniste. Nella categoria Giovanissimi B (anno 2017), Mazzola Ludovica conquista la medaglia d’argento con un programma dal sapore indiano, ispirato al mondo Bollywood.

Splendida anche la prova di Falleni Emma, categoria Esordienti A (anno 2016), che si prende la medaglia d’oro incantando pubblico e giuria con un’interpretazione sulle note del musical West Side Story.

Ai piedi del podio, ma comunque autrice di una prestazione convincente, Nannipieri Beatrice (Esordienti B, anno 2015), quarta classificata con un esercizio ispirato a La piccola fiammiferaia.

data-end=”1595″>La competizione rappresentava un passaggio fondamentale in vista del Trofeo delle Regioni, in programma a settembre in provincia di Bologna, dove accederanno le migliori atlete in base al ranking nazionale, di fatto una sorta di campionato italiano di categoria.

Le atlete sono seguite dal tecnico Savi Cinzia e dal preparatore atletico Andrea Bientinesi. Soddisfazione da parte del presidente e di tutto lo staff della Polisportiva La Rosa, che continua a lavorare con impegno nella crescita del settore rotellistico.

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