Pattinaggio, La Rosa brilla al trofeo Giovani Promesse

Dalla pista all’aperto di Forcoli all’impianto coperto di Bagnolo, le atlete livornesi si mettono in evidenza tra argenti, bronzi e tanti piazzamenti di valore. Ora nel mirino la fase nazionale di Modena

Buoni risultati e podi per la Polisportiva La Rosa Livorno nelle fasi regionali del trofeo Giovani Promesse FISR, disputate tra la pista all’aperto di Forcoli e l’impianto coperto di Bagnolo. Le giovani atlete livornesi hanno saputo mettersi in evidenza conquistando medaglie e piazzamenti importanti in diverse categorie.

Nella categoria 2015/16 livello B, Azzurra Piccioliti conquista una splendida medaglia d’argento. Alle sue spalle buone prestazioni anche per Alessia Barontini, quinta, data-end=”843″>Gioia Abu Hashish, undicesima, Vanessa Corda, tredicesima, e Arianna Balleri, quattordicesima.

Nel livello C 2015/16 arriva un altro argento grazie a Camilla Rossi, accompagnato dal bronzo di Gea Pellegrini e dal quarto posto di Anita Angeli. Completano la classifica Emily Baggiani, sesta, e Diana Pastorella, settima.

Nella categoria 2020/19 livello A, quinta posizione per Matilda Mazzola.

Per la categoria C 2013/14, Vittoria Gentili chiude quinta, seguita da Adele Romanelli, ottava, e Yuna Alexandra Servili, undicesima. Nella stessa categoria, altro gruppo con Viola Biagini nona, Chiara Ughi undicesima e Caterina Pieracci dodicesima.

Infine, nella categoria D 2013/14, Olivia Matilde Bertini si classifica in nona posizione. A seguire le atlete in pista le allenatrici Agnese Mori e Letizia Tinghi.

La preparazione prosegue adesso in vista della fase nazionale, in programma a Modena nella prima metà di giugno.

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