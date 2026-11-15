Pielle, ciack si gira! Da Leonzio Top Gun a Tassinari Pulp Fiction: il pagellone
Dieci protagonisti, dieci film e una partita da conservare nella memoria. La Pielle supera Lucca 97-88 dopo un supplementare, conquista la quinta vittoria consecutiva e si gode una serata da cinema al PalaMacchia. Ecco il pagellone in pieno stile "ciack si gira"
Dieci protagonisti, dieci film e una partita che meriterebbe una sceneggiatura hollywoodiana. La Pielle supera Lucca 97-88 dopo un supplementare (clicca qui per il tabellino finale), conquista la quinta vittoria consecutiva e si conferma al secondo posto in classifica. Ma prima del lieto fine c’è da attraversare un’intera montagna russa: l’avvio in salita, le prime rimonte, i tentativi di fuga, il ritorno degli ospiti e quel pareggio a 23 secondi dalla sirena che trasforma una vittoria apparentemente già scritta in un thriller da cardiopalma. E pensare che appena giovedì i biancoblù erano impegnati nella lunga trasferta di San Severo, in Puglia, dalla quale erano tornati con un altro successo. Gambe affaticate, energie da dosare, ma nessuna intenzione di fermarsi. Al PalaMacchia va in scena una battaglia vera, con Lucca che vende carissima la pelle e una Pielle che, quando tutto sembra complicarsi, trova dentro di sé le risorse per rimettere le mani sulla partita. Nell’overtime, finalmente, arriva la firma definitiva: un 13-4 che non lascia più spazio alle interpretazioni. Cinque vittorie consecutive, 14 punti in classifica e la sensazione che questo gruppo abbia ancora parecchie storie da raccontare. Luci in sala, si comincia…
LEONZIO 8,5 – TOP GUN. «Sento il bisogno, il bisogno di velocità». E quando Ennio decolla, per Lucca cominciano le turbolenze. Ventidue punti, cinque triple, sei rimbalzi e quattro assist. Una prestazione da pilota d’élite, uno di quelli che non hanno paura di volare basso quando serve e di salire in quota quando arriva il momento di colpire. Parte dalla panchina, ma quando entra cambia la sceneggiatura. La tripla del 93-85 nell’overtime è un missile terra-aria che abbatte definitivamente le speranze lucchesi. Maverick ha trovato il suo erede in versione biancoblù. E il PalaMacchia è la sua portaerei.
SACCHETTI 8 – L’ATTIMO FUGGENTE. «O capitano! Mio capitano!». Se Robin Williams saliva sulla cattedra per insegnare ai ragazzi a guardare il mondo da un’altra prospettiva, Brian sale sul parquet per ricordare a tutti come si gioca a pallacanestro. Dodici punti, quattro su quattro dal campo, due triple su due. Ma soprattutto una lezione di intelligenza cestistica. Si mette a disposizione, gioca anche da centro, interpreta le situazioni con la lucidità di chi conosce il mestiere e trova canestri pesantissimi quando Lucca prova a mettere la testa avanti. Non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di effetti speciali. Gli basta una lavagna invisibile e un pallone tra le mani. Professore, ci dica ancora qualcosa.
GABROVSEK 7,5 – KING KONG. Altro che scimmione da tenere lontano dai grattacieli: David è un problema gigantesco per chiunque debba affrontarlo sotto canestro. Quattordici punti con sei canestri su sette tentativi: quando riceve vicino al ferro, per gli altri comincia una giornata complicata. È una presenza fisica che occupa spazio, intimorisce e costringe gli avversari a rivedere i propri piani. Ma dietro la potenza c’è anche una mano educata, capace di trasformare in oro palloni che sembravano destinati a diventare battaglie. Non sempre cerca la scena principale, ma quando c’è da mettere il fisico e portare a casa il lavoro sporco lui risponde presente. Il re della giungla biancoblù.
TASSINARI 7 – PULP FICTION. Una storia non lineare, piena di colpi di scena, momenti di tensione e un finale che nessuno dimenticherà. Proprio come la sua partita. Andrea attraversa diverse fasi, alterna momenti di difficoltà a giocate importanti, distribuisce quattro assist e mette insieme quattordici punti. Ma soprattutto si tiene in serbo il colpo migliore per l’ultima scena. Quando il pubblico pensa che ormai sia finita, lui prende la mira dall’arco e firma il 97-88. Una conclusione alla Tarantino: improvvisa, spettacolare e senza possibilità di replica. Il regista può mettere la parola fine. The End.
AMICI 7 – IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO. Alessandro sceglie di interpretare il buono, quello che magari non fa sempre rumore ma alla fine porta a casa il risultato. Nove punti e dieci rimbalzi: una doppia cifra che racconta una prestazione fatta di sostanza, presenza e intelligenza. Non cerca sempre il primo piano, ma lavora dietro le quinte, sporca le linee di passaggio, combatte sotto canestro e nell’overtime trova il canestro che apre la strada alla vittoria. Il suo è il classico personaggio di Sergio Leone che sembra avere sempre un asso nella manica. E quando arriva il momento del duello finale, non si tira indietro.
VENUCCI 7 – IL DISCORSO DEL RE. Ci sono momenti in cui una squadra ha bisogno di qualcuno che trovi le parole giuste. E altri in cui servono i canestri giusti. Il capitano sceglie la seconda strada. Sei punti complessivi, ma quella tripla sulla sirena del terzo quarto, immediatamente dopo il canestro di Barsanti che aveva riportato Lucca a una sola lunghezza, vale quasi quanto il discorso di Giorgio VI prima della battaglia. Una risposta di personalità, un messaggio ai compagni e al pubblico: siamo ancora qui. Non tutte le partite si vincono segnando venti punti. Alcune si vincono trovando la voce nel momento in cui serve. E il capitano, quella voce, ce l’ha.
TORTÙ 6,5 – CAST AWAY. Come Tom Hanks sull’isola deserta, Tortù si ritrova a dover affrontare una serata complicata, cercando di sopravvivere alle difficoltà e alle avversità. Dieci punti, qualche buona soluzione offensiva e tanta battaglia. Cerca di dare una mano alla squadra nella prima parte, contribuisce alla rimonta iniziale e prova a tenere botta quando Lucca alza il livello dello scontro. Poi arrivano i falli e il quinto lo costringe ad abbandonare la partita prima del previsto. Stavolta non c’è Wilson a fargli compagnia, ma una squadra che deve portare a termine la missione anche senza di lui. Un naufrago che avrebbe voluto restare sull’isola fino all’ultimo.
EBELING 6,5 – ROCKY. Due punti non raccontano la sua serata. Dodici rimbalzi, invece, sono un romanzo. Michele combatte sotto canestro come Balboa sul ring, prende colpi, restituisce colpi e non smette di lavorare. Non è la serata delle grandi luci offensive, ma quella della fatica, dei palloni contesi e dei dettagli che fanno la differenza. Ogni rimbalzo è un round vinto, ogni possesso recuperato è un altro passo verso il traguardo. Non serve sempre mandare l’avversario al tappeto: a volte basta arrivare in piedi alla fine del combattimento.
GRAZIANI 6,5 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA. Un po’ come Renato Pozzetto, Matteo affronta la serata senza troppi fronzoli, con semplicità e concretezza. Quattro punti, ma soprattutto due liberi importanti nel primo quarto, quando la Pielle doveva ricucire lo strappo iniziale. Non pretende di essere il protagonista, non cerca la battuta a effetto e fa quello che serve. Una presenza ordinata, utile, con la voglia di ritagliarsi sempre più spazio in un gruppo ambizioso. Magari non sarà il film da Oscar della serata, ma è una commedia che fa bene alla squadra.
GALLO 6+ – RISVEGLI DA UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE. Qui potremmo scomodare Shakespeare, ma restiamo al cinema: Gallo sembra vivere una partita sospesa, quasi in attesa che arrivi il momento giusto per entrare davvero nella storia. Per quaranta minuti non trova grande continuità, poi nell’overtime cambia passo e si prende responsabilità importanti. Quattro punti, ma arrivati quando la partita pesa come un macigno. Si guadagna falli, trova canestri e aiuta la Pielle a mettere le mani sulla vittoria. Un risveglio tardivo, certo, ma decisamente provvidenziale. Meglio tardi che mai, soprattutto quando il film rischia di finire male.
TURCHETTO 7 – FUGA PER LA VITTORIA. Dopo la lunga trasferta di San Severo, il suo gruppo si ritrova davanti a un’altra battaglia, con le gambe inevitabilmente appesantite e Lucca pronta a sfruttare ogni passaggio a vuoto. La Pielle scappa, si fa riprendere, rischia di buttare via tutto e alla fine trova nel supplementare la forza per completare l’impresa. Turchetto gestisce le rotazioni, cerca risposte dalla panchina e accompagna la squadra fuori da una partita piena di insidie. Certo, quel vantaggio di dodici punti dilapidato nell’ultimo quarto è un campanello d’allarme, ma il 13-4 dell’overtime è una risposta da squadra vera. E alla fine, proprio come nel film di John Huston, conta arrivare al traguardo da vincitori.
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