Pielle, ciack si gira! Da Leonzio Top Gun a Tassinari Pulp Fiction: il pagellone

LEONZIO 8,5 – TOP GUN. «Sento il bisogno, il bisogno di velocità». E quando Ennio decolla, per Lucca cominciano le turbolenze. Ventidue punti, cinque triple, sei rimbalzi e quattro assist. Una prestazione da pilota d’élite, uno di quelli che non hanno paura di volare basso quando serve e di salire in quota quando arriva il momento di colpire. Parte dalla panchina, ma quando entra cambia la sceneggiatura. La tripla del 93-85 nell’overtime è un missile terra-aria che abbatte definitivamente le speranze lucchesi. Maverick ha trovato il suo erede in versione biancoblù. E il PalaMacchia è la sua portaerei.

SACCHETTI 8 – L’ATTIMO FUGGENTE. «O capitano! Mio capitano!». Se Robin Williams saliva sulla cattedra per insegnare ai ragazzi a guardare il mondo da un’altra prospettiva, Brian sale sul parquet per ricordare a tutti come si gioca a pallacanestro. Dodici punti, quattro su quattro dal campo, due triple su due. Ma soprattutto una lezione di intelligenza cestistica. Si mette a disposizione, gioca anche da centro, interpreta le situazioni con la lucidità di chi conosce il mestiere e trova canestri pesantissimi quando Lucca prova a mettere la testa avanti. Non ha bisogno di urlare, non ha bisogno di effetti speciali. Gli basta una lavagna invisibile e un pallone tra le mani. Professore, ci dica ancora qualcosa.

GABROVSEK 7,5 – KING KONG. Altro che scimmione da tenere lontano dai grattacieli: David è un problema gigantesco per chiunque debba affrontarlo sotto canestro. Quattordici punti con sei canestri su sette tentativi: quando riceve vicino al ferro, per gli altri comincia una giornata complicata. È una presenza fisica che occupa spazio, intimorisce e costringe gli avversari a rivedere i propri piani. Ma dietro la potenza c’è anche una mano educata, capace di trasformare in oro palloni che sembravano destinati a diventare battaglie. Non sempre cerca la scena principale, ma quando c’è da mettere il fisico e portare a casa il lavoro sporco lui risponde presente. Il re della giungla biancoblù.

TASSINARI 7 – PULP FICTION. Una storia non lineare, piena di colpi di scena, momenti di tensione e un finale che nessuno dimenticherà. Proprio come la sua partita. Andrea attraversa diverse fasi, alterna momenti di difficoltà a giocate importanti, distribuisce quattro assist e mette insieme quattordici punti. Ma soprattutto si tiene in serbo il colpo migliore per l’ultima scena. Quando il pubblico pensa che ormai sia finita, lui prende la mira dall’arco e firma il 97-88. Una conclusione alla Tarantino: improvvisa, spettacolare e senza possibilità di replica. Il regista può mettere la parola fine. The End.

AMICI 7 – IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO. Alessandro sceglie di interpretare il buono, quello che magari non fa sempre rumore ma alla fine porta a casa il risultato. Nove punti e dieci rimbalzi: una doppia cifra che racconta una prestazione fatta di sostanza, presenza e intelligenza. Non cerca sempre il primo piano, ma lavora dietro le quinte, sporca le linee di passaggio, combatte sotto canestro e nell’overtime trova il canestro che apre la strada alla vittoria. Il suo è il classico personaggio di Sergio Leone che sembra avere sempre un asso nella manica. E quando arriva il momento del duello finale, non si tira indietro.

VENUCCI 7 – IL DISCORSO DEL RE. Ci sono momenti in cui una squadra ha bisogno di qualcuno che trovi le parole giuste. E altri in cui servono i canestri giusti. Il capitano sceglie la seconda strada. Sei punti complessivi, ma quella tripla sulla sirena del terzo quarto, immediatamente dopo il canestro di Barsanti che aveva riportato Lucca a una sola lunghezza, vale quasi quanto il discorso di Giorgio VI prima della battaglia. Una risposta di personalità, un messaggio ai compagni e al pubblico: siamo ancora qui. Non tutte le partite si vincono segnando venti punti. Alcune si vincono trovando la voce nel momento in cui serve. E il capitano, quella voce, ce l’ha.

TORTÙ 6,5 – CAST AWAY. Come Tom Hanks sull’isola deserta, Tortù si ritrova a dover affrontare una serata complicata, cercando di sopravvivere alle difficoltà e alle avversità. Dieci punti, qualche buona soluzione offensiva e tanta battaglia. Cerca di dare una mano alla squadra nella prima parte, contribuisce alla rimonta iniziale e prova a tenere botta quando Lucca alza il livello dello scontro. Poi arrivano i falli e il quinto lo costringe ad abbandonare la partita prima del previsto. Stavolta non c’è Wilson a fargli compagnia, ma una squadra che deve portare a termine la missione anche senza di lui. Un naufrago che avrebbe voluto restare sull’isola fino all’ultimo.

EBELING 6,5 – ROCKY. Due punti non raccontano la sua serata. Dodici rimbalzi, invece, sono un romanzo. Michele combatte sotto canestro come Balboa sul ring, prende colpi, restituisce colpi e non smette di lavorare. Non è la serata delle grandi luci offensive, ma quella della fatica, dei palloni contesi e dei dettagli che fanno la differenza. Ogni rimbalzo è un round vinto, ogni possesso recuperato è un altro passo verso il traguardo. Non serve sempre mandare l’avversario al tappeto: a volte basta arrivare in piedi alla fine del combattimento.

GRAZIANI 6,5 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA. Un po’ come Renato Pozzetto, Matteo affronta la serata senza troppi fronzoli, con semplicità e concretezza. Quattro punti, ma soprattutto due liberi importanti nel primo quarto, quando la Pielle doveva ricucire lo strappo iniziale. Non pretende di essere il protagonista, non cerca la battuta a effetto e fa quello che serve. Una presenza ordinata, utile, con la voglia di ritagliarsi sempre più spazio in un gruppo ambizioso. Magari non sarà il film da Oscar della serata, ma è una commedia che fa bene alla squadra.

GALLO 6+ – RISVEGLI DA UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE. Qui potremmo scomodare Shakespeare, ma restiamo al cinema: Gallo sembra vivere una partita sospesa, quasi in attesa che arrivi il momento giusto per entrare davvero nella storia. Per quaranta minuti non trova grande continuità, poi nell’overtime cambia passo e si prende responsabilità importanti. Quattro punti, ma arrivati quando la partita pesa come un macigno. Si guadagna falli, trova canestri e aiuta la Pielle a mettere le mani sulla vittoria. Un risveglio tardivo, certo, ma decisamente provvidenziale. Meglio tardi che mai, soprattutto quando il film rischia di finire male.

TURCHETTO 7 – FUGA PER LA VITTORIA. Dopo la lunga trasferta di San Severo, il suo gruppo si ritrova davanti a un’altra battaglia, con le gambe inevitabilmente appesantite e Lucca pronta a sfruttare ogni passaggio a vuoto. La Pielle scappa, si fa riprendere, rischia di buttare via tutto e alla fine trova nel supplementare la forza per completare l’impresa. Turchetto gestisce le rotazioni, cerca risposte dalla panchina e accompagna la squadra fuori da una partita piena di insidie. Certo, quel vantaggio di dodici punti dilapidato nell’ultimo quarto è un campanello d’allarme, ma il 13-4 dell’overtime è una risposta da squadra vera. E alla fine, proprio come nel film di John Huston, conta arrivare al traguardo da vincitori.