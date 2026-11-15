Pielle, cinque meraviglie di fila! Lucca si arrende agli overtime: 97-88

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La squadra di Turchetto supera Lucca al termine di una partita dalle mille emozioni. Leonzio trascinatore con 22 punti, decisivo il 13-4 dell'overtime. Biancoblù al secondo posto a quota 14, insieme a Montecatini e alle spalle della Virtus Roma

di Giacomo Niccolini

Ci sono vittorie che valgono due punti e altre che, per come arrivano, hanno un peso specifico decisamente maggiore. Quella conquistata dalla Verodol CBD Pielle Livorno contro il Basket Lucca appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Al PalaMacchia finisce 97-88, ma per arrivare al traguardo servono quaranta minuti di battaglia, un supplementare e una buona dose di nervi saldi. Una partita da montagne russe, di quelle che tengono il pubblico con il fiato sospeso, passano dall’entusiasmo alla preoccupazione e poi nuovamente all’esultanza. La Pielle, alla fine, trova il modo di venirne fuori e mette in fila la quinta vittoria consecutiva.

E non è un dettaglio da poco, soprattutto considerando il calendario. Giovedì i biancoblù erano stati impegnati nella lunga trasferta in Puglia contro San Severo, portando a casa un successo prezioso (71-82). Pochi giorni per recuperare energie, rimettere insieme le gambe e preparare un derby tutt’altro che semplice. Ma la squadra di Andrea Turchetto risponde ancora presente, dimostrando carattere e profondità.

Una partenza in salita, poi la prima rimonta – L’avvio è tutto in salita. Lucca parte meglio e dopo pochi minuti si ritrova avanti 14-6, approfittando di qualche difficoltà offensiva dei padroni di casa. La Pielle prova a rimanere agganciata con Amici, Tortù e Gallo, poi si accende Ennio Leonzio, che comincia a prendere confidenza con il canestro. Le triple di Leonzio, Sacchetti e Amici ricuciono lo strappo: proprio quest’ultimo, dall’arco, firma il primo sorpasso biancoblù sul 19-18. Graziani aggiunge due liberi e il primo quarto si chiude sul 21-18.

La partita, però, è tutt’altro che indirizzata. Nel secondo periodo Lucca risponde colpo su colpo, con Pittana particolarmente ispirato e capace di tenere costantemente in partita gli ospiti. La Pielle prova ad allungare con Leonzio, Venucci e Gabrovsek, ma ogni tentativo di fuga viene puntualmente ricucito. Si procede punto a punto, tra sorpassi e controsorpassi. Nel finale di frazione Gallo fa 1/2 dalla lunetta, Dubois risponde dalla linea della carità e all’intervallo lungo i biancoblù conservano appena un punto di vantaggio: 40-39.

La Pielle prova a scappare, Lucca non molla – Al rientro dagli spogliatoi è ancora una partita di nervi. Tortù inaugura il secondo tempo con una tripla, Gabrovsek e Tassinari provano a dare continuità alla manovra offensiva, ma Lucca non concede respiro. Trentin, Colussa e Dubois tengono gli ospiti in scia. Quando Balducci trova la bomba del 53-53, il PalaMacchia capisce che servirà qualcosa in più.

A quel punto sale in cattedra Brian Sacchetti. Due canestri pesanti, accompagnati da una presenza importante nelle situazioni decisive, consentono alla Pielle di riprendere il comando. Leonzio continua a colpire, mentre Venucci, proprio sulla sirena del terzo quarto, risponde alla tripla di Barsanti con un’altra conclusione dalla lunga distanza. Si va all’ultimo riposo sul 65-61.

È nell’ultima frazione che la partita sembra poter prendere finalmente una direzione precisa. Tassinari e Gabrovsek danno il primo strappo, poi arrivano le triple di Leonzio, che diventa sempre più protagonista. Il numero 10 biancoblù colpisce ancora dall’arco e la Pielle sale sul 72-64. Tassinari aggiunge punti importanti, fino a portare il vantaggio in doppia cifra. A sei minuti dalla fine il tabellone segna 80-68: dodici punti di margine, il PalaMacchia comincia a intravedere il traguardo. Ma guai a considerare chiusa una partita del genere.

Il ritorno di Lucca e il brivido dell’overtime – Lucca non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Simonetti, Pittana e Dubois riportano progressivamente sotto gli ospiti, mentre la Pielle perde qualcosa in fluidità e non riesce più a trovare la stessa continuità offensiva. Leonzio e Tassinari provano a tenere a distanza gli avversari, ma la rimonta lucchese prosegue. A 39 secondi dalla sirena Colussa trova la tripla dell’84-81. Sembra ancora sufficiente, ma a 23 secondi dalla fine Dubois firma il pareggio: 84-84. Il PalaMacchia trattiene il respiro. L’ultimo tentativo non cambia il risultato e la sirena sancisce quello che nessuno avrebbe voluto, ma che ormai è diventato inevitabile: si va al supplementare.

Cinque minuti supplementari, cinque minuti per dimostrare chi ha ancora qualcosa da spendere. E qui la Pielle tira fuori gli artigli. Amici trova il primo canestro e riporta avanti i biancoblù, poi Gallo e Leonzio contribuiscono a costruire un nuovo margine. La tripla del numero 10, pesantissima, vale il 93-85 e restituisce ossigeno a una squadra che ha dovuto spendere tantissimo. Lucca prova ancora a rimanere aggrappata alla partita con Balducci, ma questa volta i biancoblù non si fanno sorprendere.

Amici è preciso dalla lunetta, poi arriva la giocata che mette il sigillo definitivo: Andrea Tassinari si alza dall’arco e infila la tripla del 97-88. È il colpo finale, quello che fa esplodere il PalaMacchia e mette fine a una serata interminabile. La Pielle può finalmente festeggiare.

Leonzio guida, ma vince il gruppo – Il tabellino racconta una prova offensiva corale, con Ennio Leonzio miglior realizzatore a quota 22 punti. Alle sue spalle Tassinari e Gabrovsek, entrambi a 14, mentre Brian Sacchetti chiude con 12 punti e Lorenzo Tortù con 10. Bella prova di Amici che chiude a quota 9. Importante il contributo di tutti, compresi i canestri arrivati nei momenti in cui la partita rischiava di scivolare via.

Per la Pielle è la quinta vittoria consecutiva, un filotto che certifica il momento positivo della formazione di Turchetto. La classifica vede i biancoblù salire a 14 punti, al secondo posto in coabitazione con la Fabo Herons Montecatini, a due lunghezze dalla capolista Virtus Roma, che guida a quota 16.

Dopo San Severo, un altro successo. Questa volta sudato, sofferto, conquistato passando anche attraverso la paura di vedersi sfuggire una partita che sembrava ormai in cassaforte. Ma è proprio questo il bello dello sport: non sempre si vince seguendo il copione, a volte bisogna riscriverlo. E la Pielle, al PalaMacchia, ha scelto di farlo nel modo più emozionante possibile.

PIELLE LIVORNO-BASKET LUCCA 97-88 d.t.s.

Parziali: 21-18, 19-21, 25-22, 19-23, 13-4.

PIELLE: Tassinari 14, Ebeling 2, Tortù 10, Gabrovsek 14, Leonzio 22, Gallo 4, Venucci 6, Sacchetti 12, Amici 9, Graziani 4.

LUCCA: Drocker 3, Pittana 19, Dubois 15, Simonetti 7, Trentin 2, Valentini 7, Barsanti 6, Del Debbio, Colussa 14, Balducci 10, Pierini, Cortellino 5.

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